"Je n'en ai jamais entendu parler" : avant le match de Ligue des champions, on a demandé aux supporters barcelonais ce qu'ils pensaient du Stade Brestois

Le petit Poucet de la Ligue des champions affronte le quintuple vainqueur de la compétition. Dans les rues de Barcelone, on accueille avec curiosité ces irréductibles Bretons méconnus.

Le match le plus prestigieux de son histoire. Le Stade Brestois va défier, mardi 26 novembre, le FC Barcelone au stade olympique Lluis Companys de Montjuic. Les Bretons sont toujours invaincus après trois victoires et un match nul en quatre journées de Ligue des champions.

Mais après avoir affronté des adversaires un peu plus abordables, l'étonnant quatrième de la phase de groupe unique va cette fois se frotter à un géant d'Europe. Devant l’immense boutique de la Gran Via, en plein centre de Barcelone, lorsqu’on demande aux supporters blaugrana de citer un joueur de Brest, la réponse est unanime et un peu gênée. "Brest ? Je n'en ai jamais entendu parler, mais vraiment jamais. Pour moi, Barcelone est grand favori", déclare un supporter.

"Ce n'est pas un hasard s'ils n'ont aucune défaite"

Ricardo lui avoue qu’il ne saurait même pas placer Brest sur la carte de France mais il a vaguement entendu parler de ce petit club qui étonne toute l’Europe. "Ce que je sais, c'est que leurs supporters sont meilleurs que ceux de beaucoup d'équipes en Espagne et qu'ils auront le niveau pour jouer", déclare le supporter barcelonais. Lorsque son ami pose son sac aux couleurs du Barça pour consulter son téléphone, Ricardo découvre le classement de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions : 10 points pour les Brestois, quatrièmes devant Barcelone.

Le défenseur Inigo Martinez insiste en conférence de presse, son équipe n’a pas le droit à l’erreur, ou au complexe de supériorité : "Je pense qu'ils font un excellent travail. Ce n'est pas un hasard s'ils n'ont aucune défaite. Donc, si on n'a pas un minimum de respect pour eux, on va sans doute le payer très cher." Et ça même si Brest joue mardi soir le cinquième match de Ligue des champions de son histoire pour Barcelone, ce sera... le 354e.