Foot : et si les boulettes du gardien de Liverpool lors de la finale contre Madrid étaient dues à une commotion cérébrale ?

Il a été le héros malheureux de la finale de la Ligue des champions 2018. Le gardien de Liverpool, Loris Karius, a souffert d'une commotion cérébrale peu avant de commettre deux grosses erreurs qui ont provoqué la chute de Liverpool en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (3-1), selon deux spécialistes qui l'ont examiné, a-t-il affirmé lundi 4 juin.

Massachusetts General Hospital have released the following statement after reviewing footage of the Champions League final and undergoing “comprehensive examination” of Loris Karius.



“We have concluded that Mr. Karius sustained a concussion during the match May 26, 2018.” pic.twitter.com/2YLvyZkJnt