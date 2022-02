Football : la finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg menacée à cause de l'offensive russe en Ukraine

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a exclu, mardi 22 février, que la Russie, hôte de la finale de la Ligue des champions le 28 mai, puisse encore accueillir des compétitions de football international après la reconnaissance par Moscou de régions séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

"Il n'y a aucune chance de tenir des tournois de football dans une Russie qui envahit des pays souverains", a expliqué le dirigeant britannique, disant espérer que Vladimir Poutine "recule du précipice" et ne procède pas à "une invasion totale" de l'Ukraine.

La ministre britannique des Sports, Nadine Dorries, a fait, elle, part de ses "vives inquiétudes" sur l'organisation d'événements sportifs en Russie. "Nous n'autoriserons pas le président Poutine à exploiter des événements sur la scène internationale pour légitimer son invasion illégale de l'Ukraine", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle s'entretiendrait avec les "organes de gouvernance compétents". Le fin mot de l'histoire devra être donné par l'UEFA, seule décisionnaire sur le sujet.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies.



We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine.