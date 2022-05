Football : pas de coupes d'Europe pour les clubs russes en 2022/2023, la Russie exclue de l'Euro féminin... Ce qu'il faut retenir des nouvelles sanctions de l'UEFA

C'est un nouveau choc pour le football mondial. Après L'annonce de l'exclusion de la Russie en février dernier pour le prochain mondial ainsi que des clubs russes pour les différentes coupes d'Europe en cours, l'UEFA a décidé de renforcer ses sanctions à l'encontre de la Russie, lundi 2 mai, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par cette dernière.

La Russie ne pourra donc pas participer à l'Euro féminin, programmé du 6 juillet au 31 juillet 2022. Côté clubs, le Zénith est exclu de la Ligue des champions et le Spartak de Ligue Europa. Tour d'horizon des sanctions.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



More info: ⬇️