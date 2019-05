Foot : les Lyonnaises atomisent les Barcelonaises (4-1) en finale de la Ligue des champions féminine

C'est la sixième fois de son histoire que l'OL remporte la Ligue des champions féminine.

Les joueuses de l'OL ramènent le trophée à la maison pour la 4e année consécutive, et pour la 6e fois de son histoire. Samedi 18 mai, les Lyonnaises ont écrasé les joueuses du Barça, 4 buts à 1, lors de la finale de la Ligue des champions féminine, à Budapest, en Hongrie.

Au premier quart d'heure de jeu, l'OL avait déjà envoyé deux ballons dans les filets espagnols, grâce à la hongroise Dzsenifer Marozsan (5e) et à la Ballon d'Or Ada Hederberg. Avec une facilité déconcertante, la Norvégienne a inscrit deux buts à cinq minutes d'intervalle (14e et 19e) avant d'inscrire le 4e but de son équipe sur une grossière erreur de la gardienne espagnole, à la 30e minute de jeu.

A la 89e, le Barça a sauvé l'honneur, grâce à un but de la Nigeriane Asisat Oshoala.

Dans la foulée, les Lyonnaises ont reçu les félicitations d'Emmanuel Macron sur Twitter.

À quelques jours de la Coupe du Monde Féminine en France #FIFAWWC, @OLfeminin sur le toit de l’Europe pour la 4ème fois d’affilée ! Un grand bravo à toutes. #UWCLFinal — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 18, 2019