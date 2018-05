Foot : le site de l'UEFA annonce le vainqueur de la Ligue des champions trois semaines avant la finale

Une page du site officiel a annoncé pendant quelques minutes la victoire de Liverpool sur le Real Madrid, alors que le match n'aura lieu que le 26 mai.

Simple bug, piratage ou prémonition ? Trois semaines avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, le site de l'UEFA a annoncé par erreur, vendredi 4 mai, le nom du vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il était ainsi possible de lire pendant quelques minutes sur une page du site de l'organisateur de la compétition que le club anglais avait remporté le trophée aux dépens des Madrilènes.

L'erreur a rapidement été corrigée, mais cela n'a pas empêché des internautes de se moquer, ou pour certains de crier à la conspiration. "Ils ne veulent pas que nous la gagnons !" s'est ainsi indigné un supporter du Real sur Twitter.

So, according to the UEFA website, Liverpool are 2017/18’s Champions League winners pic.twitter.com/lh1umFHLAc — Sam (@VintageKIopp) May 4, 2018

La UEFA proclamando campeón de la Champions al Liverpool en web oficial. No quieren que la ganemos. — Machado (@fredipereza) May 4, 2018

La rencontre entre le Real de Madrid de Zinédine Zidane et le Liverpool de Jurgen Klopp aura lieu le 26 mai à Kiev (Ukraine). Le club anglais est d'ailleurs le dernier à avoir battu les Merengue lors d'une finale européenne, en 1981.