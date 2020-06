Foot : Edinson Cavani et Thomas Meunier ne souhaitent pas prolonger leur contrat au PSG au-delà du 30 juin

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, dont le contrat doit normalement expirer au 30 juin, ne sera plus un attaquant parisien la saison prochaine. Même chose pour le défenseur belge qui devrait signer à Dortmund.

Edinson Cavani et Thomas Meunier ont fait savoir au Paris-Saint-Germain qu'ils ne souhaitaient pas prolonger leur contrat avec le club qui se termine le 30 juin, a appris le service des sports de franceinfo auprès d'une source officielle du club parisien samedi 20 juin. Le Belge Thomas Meunier a trouvé un accord avec le club allemand de Dortmund, a également confirmé cette même source.

Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, ainsi que le défenseur Thomas Meunier ont refusé de signer une prolongation de deux mois pour finir la saison et notamment de participer à la dernière phase de la Ligue des champions cet été, mais aussi à la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne et la Coupe de la Ligue contre Lyon.

En revanche Thiago Silva, Layvin Kurzawa, et Eric Chupo-Moting ont accepté de prolonger leur contrat de deux mois, tout comme le gardien de but Sergio Rico. Le portier était prêté par Séville jusqu'au 30 juin, le club espagnol et le PSG ont trouvé un accord, il restera à Paris jusqu'au 31 août. C'est ce qu'a indiqué cette source officielle. Reste maintenant à trouver la bonne formule juridique pour la prolongation de ces contrats.