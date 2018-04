ENTRETIEN EXCLUSIF. Zinédine Zidane : "J'espère voir une équipe de France aller le plus loin possible" en Russie

Zizou a confié mercredi en exclusivité pour franceinfo s'attendre à une "belle compétition".

Zinédine Zidane prend la parole à moins de deux mois du mondial de football en Russie. Au micro de franceinfo, le champion du monde 1998 avec les Bleus confie les espoirs qu'il a pour la Coupe du monde qui débutera le 14 juin à Moscou. Il revient aussi sur sa carrière de joueur et d'entraîneur. En battant Malaga ce week-end, Zizou a vécu sa 100e victoire en tant que coach du Real Madrid. À six rencontres de la fin de la saison, le Real est actuellement 3e du championnat.

franceinfo : Qu’est-ce que vous attendez de l’équipe de France pendant la Coupe du monde en Russie ? Et quelles sont les équipes qui peuvent créer la surprise ?

Zinédine Zidane : Je m’attends à une belle compétition. Moi qui suis passionné de foot, je veux voir une belle Coupe du monde. J’espère voir une équipe de France aller le plus loin possible comme toujours, car on est avant tout supporter des Bleus. Il y a tellement d’équipes, c’est très ouvert cette année. Mais le plus important c’est le jour J, car il y a un mois de préparation avant le début de ce championnat du monde. Donc il faudra voir comment les joueurs arrivent physiquement. Mais sur le papier ce sont toujours les mêmes équipes - quatre ou cinq pays - que l’on retrouve à l’arrivée.

Vous êtes entraîneur désormais, votre rapport à l’équipe du Real et au foot a-t-il changé ?

J’ai joué dans une belle équipe du Real à l’époque. Moi je suis entraîneur maintenant. C’est leur histoire à eux, moi je la vis comme coach. Après les matchs, je suis épuisé, même si la pression retombe, on ne dort pas beaucoup. Mais le plus beau métier du monde reste footballeur. C'était les plus belles années de ma vie. Jouer au foot c’est la plus belle chose au monde.

Le PSG est champion depuis dimanche dernier, vous n’êtes pas surpris ?

Non, pas surpris. C’est un champion logique au vu des prestations pendant la saison. C’est un titre normal, il n’y a rien à dire.