EN IMAGES. Ligue des champions : revivez les moments forts de l'amère défaite du PSG contre le Bayern Munich

Le club parisien, qui fêtait tout juste ses 50 ans, jouait sa première finale dans cette compétition reine en Europe.

Et de six. Munich a assumé son statut de géant du football dimanche 23 août à Lisbonne pour mettre fin au rêve du Paris SG et décrocher sa sixième Ligue des champions (1-0). Le sacre d'un habitué de la compétition, sans partage pour les ambitions du nouveau venu parisien.

Neymar, joueur le plus cher du monde, n'aura pas su relever le PSG, et sera resté incapable d'inscrire le moindre but dans ce tournoi final, malgré des éclairs de génie en pagaille. Il a terminé la soirée en larmes, seul, sur le banc de touche, marqué comme rarement depuis son arrivée à Paris

La déception est égale pour Mbappé, blessé à une cheville il y a moins d'un mois et pourtant de retour pour "marquer l'histoire", comme il aspire à le faire. Mais le jeune champion du monde devra patienter pour inscrire cette glorieuse ligne à son palmarès déjà bien garni.