Direct Sporting-Lille : les Dogues ouvrent le bal des clubs français au Portugal... Suivez le match de la 1re journée de Ligue des champions

Un premier défi de taille. Le Losc fait son retour en Ligue des champions, mardi 17 septembre (21 heures), face au champion du Portugal en titre, le Sporting, qui évolue à Lisbonne. Le club formateur de Cristiano Ronaldo accueille, dans son stade José Alvalade, des Lillois qualifiés après la phase de barrages. Si leur début de saison était très intéressant avec cette qualification en Ligue des champions et deux victoires en Ligue 1, ils ont concédé deux défaites contre le PSG et Saint-Étienne. Le Sporting, lui, est en grande forme avec six victoires en six matchs de Liga Portugal.

Si les Lillois ont par ailleurs l'habitude d'avoir une filiale portugaise depuis plusieurs saisons, en coupes d'Europe, les clubs lusitaniens ne réussissent cependant pas aux Dogues. En huit confrontations, Lille n'a gagné qu'une seule fois, pour cinq défaites. Face au Sporting, le bilan est également négatif avec deux défaites lors de la phase de groupes de l'Europa League 2010-2011. Pour les Lillois et Lucas Chevalier, il faudra ainsi surveiller Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois du Sporting est en grande forme depuis un an. Cette saison, en huit matchs disputés, le numéro 9 a déjà inscrit 11 buts.

Suivez le match.