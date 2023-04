Direct Real Madrid-Chelsea : Benzema ouvre le score pour les Merengues !

Dépassés en championnat, Madrilènes et Londoniens se retrouvent en quart de finale aller de Ligue des champions et veulent sauver leur saison grâce à la plus prestigieuse des compétitions.

Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions

Karim Benzema lors du quart de finale aller de Ligue des champions du Real Madrid contre Chelsea, le 12 avril 2023. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Frank Lampard retrouve Carlo Ancelotti à Santiago Bernabeu, mercredi 12 avril à 21h, en quart de finale aller de Ligue des champions. Revenue à Chelsea la semaine dernière, l'ancienne légende entame son deuxième mandat à la tête des Blues. Et pour l'occasion il sera confronté au "Mister", qui l'a coaché lors de son passage à Stamford Bridge entre 2009 et 2011. Chelsea devra montrer un tout autre visage que celui affiché en Premier League depuis le début de saison et samedi dernier, une défaite 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton, la 11e de la saison. Le Real Madrid reçoit Chelsea sans être pleinement sûr de ses forces. Large vainqueur du Barca en Coupe il y a une semaine, porté par un grand Karim Benzema, auteur d'un triplé, le tenant du titre s'est incliné à domicile face à Villarreal en championnat (3-2). S'il peut oublier le titre de champion, le club madrilène peut toutefois rêver d'un deuxième sacre de rang en Ligue des champions.