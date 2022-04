DIRECT. PSG-Lyon : les Lyonnaises ouvrent le score... Suivez la demi-finale retour de Ligue des champions

Un but. Voilà ce qui sépare Lyon et Paris au coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue des champions, samedi 30 avril (21h00). Les joueuses de Sonia Bompastor ont pris le meilleur sur celles de Didier Ollé-Nicolle, la semaine dernière au Groupama Stadium (3-2). Une victoire obtenue grâce à des lacunes défensives parisiennes soulignées par une très mauvaise prestation de leur gardienne Barbora Votikova, coupable d'une grossière erreur et d'une faute synonyme de penalty.

Mais Paris, qui avait ouvert le score par Marie-Antoinette Katoto ne s'est pas avoué vaincu. Chahutées par des problèmes extra-sportifs au sein du groupe, les joueuses ont su rester solidaires et sont revenus à un seul but des Lyonnaises. Avec la suppression de la règle du but à l'extérieur, les Parisiennes savent qu'elles devront gagner ce match dans les 90 minutes pour espérer voir la finale. Une défaite ou un match condamnerait d'office les joueuses de la capitale et enverrait l'OL au Juventus Stadium.