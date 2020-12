DIRECT. PSG-Basaksehir interrompu : Recep Tayyip Erdogan dénonce "fermement" le racisme et appelle l'UEFA à agir

Ce qu'il faut savoir

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a "fermement" condamné mardi 8 décembre les propos "racistes" attribués à un arbitre assistant qui ont abouti à l'interruption du match de Ligue des champions entre le Paris SG et Basaksehir, appelant l'UEFA à sévir.

"Je condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent", a déclaré le président turc sur Twitter.

La rencontre est toujours interrompue. Pour la première fois en Ligue des Champions, une rencontre a été arrêtée à la suite d'une accusation de propos racistes. C'est le quatrième arbitre roumain du match qui a été accusé par l'ex international camerounais Pierre Achille Webo.

Les joueurs ne reprendront pas si l'arbitre reste, indique le club turc. "Le quatrième arbitre a dit 'negro' devant tout le monde ! Si le quatrième arbitre est écarté du terrain, alors nous reprendrons. Si le quatrième arbitre reste sur le terrain, alors Basaksehir ne reviendra pas", a déclaré Göksel Gümüsdag à la chaîne de télévision turque TRT Spor.

Kimpembe dit "non au racisme". Le joueur du PSG et champion du monde Presnel Kimpembe a tweeté "No to racism", depuis les vestiaires du parc des Princes.

L'UEFA toujours muette. Toujours aucune communication de l'instance européenne, en charge de l'organisation de la compétition, près d'une heure et demie après l'arrêt de la rencontre. C'est la première fois qu'un arbitre de la compétition est accusé de racisme en pleine rencontre.