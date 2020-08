DIRECT. Neymar titulaire, Mbappé sur le banc... Suivez avec nous le quart décisif PSG-Atalanta en Ligue des champions

Ce qu'il faut savoir

Retrouver le dernier carré européen, vingt-cinq ans après l'avoir quitté. Le PSG affronte l'Atalanta Bergame, mercredi 12 août, à 21 heures, en quarts de finale de la Ligue des champions. Suivez et commentez avec nous ce match à élimination directe, qui se joue à huis clos à Lisbonne (Portugal).

Une occasion en or pour Paris ? Absent des demi-finales de la compétition reine européenne depuis 1995, Paris peut rééditer le meilleur parcours de son histoire, ce soir. Face aux Parisiens se présente un des outsiders du tournoi, équipe surprise de la saison. Bergame devra se passer de deux cadres : le gardien Pierluigi Gollini et surtout l'attaquant Josip Ilicic, auteur de 20 buts cette saison.

Neymar d'entrée de jeu, Mbappé pour conclure ? Blessé les deux saisons précédentes, le numéro 10 brésilien est enfin opérationnel à l'heure des matchs couperets. Il devrait débuter aux côtés de Mauro Icardi et Pablo Sarabia en attaque. Touché à la cheville il y a moins de trois semaines, Kylian Mbappé est néanmoins dans le groupe et pourrait "finir le match", selon l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, par ailleurs privé d'Angel Di Maria, suspendu, et de Marco Verratti, blessé.

Une demi-finale potentielle face à Leipzig ou à l'Atlético. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera, dans le dernier carré, l'équipe qui aura remporté le match Leipzig-Atlético Madrid, prévu jeudi. Cette demi-finale sera disputée mardi prochain.