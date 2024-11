Direct Monaco-Benfica : les joueurs du Rocher resteront-ils invaincus en Ligue des champions ? Suivez le match

"On peut faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire". En conférence de presse, Adi Hutter a résumé l'enjeu de la rencontre qui attend l'AS Monaco, mercredi 27 novembre, face au Benfica lors de la 5e journée de la Ligue des champions.



Troisièmes au classement de cette nouvelle formule de la C1 avant cette journée, avec trois victoires et un nul en quatre matchs, les Monégasques peuvent faire un grand pas - a minima - vers les barrages de la compétition en cas de succès au Stade Louis-II. Avant de défier trois adversaires d'un autre calibre : Arsenal, Aston Villa et l'Inter Milan.



Les coéquipiers de Maghnes Akliouche veulent poursuivre leur série de trois victoires consécutives (toutes compétitions confondues). Pour cela, il faudra réussir à museler Angel Di Maria et les transitions rapides du Benfica, qui a gagné deux matchs et perdu deux rencontres. Intraitable dans son championnat domestique (huit victoires de suite), l'équipe lisboète a besoin de prendre des points précieux avant de défier Bologne, le Barça et la Juve.

Suivez le match en direct :