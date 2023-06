Direct Manchester City-Inter Milan : les Cityzens de Pep Guardiola enfin sacrés ? Suivez et commentez avec nous la finale de Ligue des champions

Qui soulèvera la coupe aux grandes oreilles ? L'Inter Milan et Manchester City s'affrontent samedi 10 juin, à partir de 21 heures, lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul (Turquie). Au stade olympique Atatürk (72 000 places), les Italiens, invités surprise, vont tenter de s'emparer d'un quatrième titre. En face, le club anglais de Manchester City, mené par l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, entend décrocher son premier sacre. Suivez le match dans notre direct.

L'Inter, 13 ans après ? Les Lombards ont déjà remporté la compétition trois fois, sous la direction d'Helenio Herrera (1964 et 1965) puis de José Mourinho (2010). Le club italien s'est extrait d'un groupe difficile (Barcelone, Bayern), avant d'écarter Porto (huitièmes de finale), Benfica (quarts de finale), et de remporter le derby contre l'AC Milan, en demi-finale. "Nous sommes un grand club et nous avons beaucoup d'attentes. Quand l'Inter se retrouve en finale, il doit gagner", a commenté le gardien Andre Onana.

Manchester City à la quête d'un premier sacre. Favori, le club anglais n'entend pas répéter les mêmes erreurs que lors de sa première et dernière finale, perdue contre Chelsea en 2021. Historiquement, "l'Inter est plus gros que nous", a cependant rappelé Pep Guardiola. L'entraîneur catalan, sacré en 2009 et 2011 sur le banc du FC Barcelone, a pour l'heure réalisé un sans-faute cette saison avec les Cityzens, coiffant Arsenal au poteau en championnat et raflant la coupe d'Angleterre contre Manchester United.

Encore une nuit magique à Istanbul ? Il ne faut pas s'attendre "à un match très ouvert, c'est souvent le cas en finale d'ailleurs", a affirmé Kevin De Bruyne, "serial-passeur" de Manchester City. On ne doit pas devenir nerveux trop rapidement." L'équipe qui sera menée pourra aussi convoquer le souvenir de 2005 pour ne pas perdre pied à proximité du Bosphore. Dans le même stade Atatürk, Liverpool avait accompli le "miracle d'Istanbul" en s'imposant aux tirs au but après avoir été mené 3-0 à la mi-temps par l'AC Milan.