Ligue des champions : les Lyonnaises finissent à la première place de leur groupe en dominant nettement Häcken

L'Olympique Lyonnais, leader en championnat, recevait le BK Häcken mercredi 15 décembre pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poule en Ligue des champions. Contraintes de s'imposer pour assurer leur première place au classement devant le Bayern Munich, les coéquipières d'Amandine Henry ont rempli leur mission (4-0), pendant que le Bayern s'imposait sur le même score contre Benfica.

Déjà qualifiées pour les quarts de finale avec quatre victoires en cinq rencontres, les joueuses de Sonia Bompastor ont longtemps buté sur la défense adverse, avant de craquer sur un coup du sort.

Un centre en retrait imprécis de Selma Bacha était repoussé par la défense suédoise. Mais Maria Macarino contrait le dégagement, le ballon heurtant alors la barre transversale avant de revenir dans ses pieds pour l'ouverture du score (35e). L'équipe de Häcken avait tenu jusque-là, et avait même fait passer quelques frisson sur ses contres. Mais au retour des vestiaires, de nouveau sur un centre de Selma Bacha, Ada Hegerberg plongait au premier poteau pour doubler la mise (51e). La différence se creusait entre les deux formations. Et sur une grosse bévue de la défense, Amandine Henry faisait encore la différence (76e). Et sur un tir en pivot de la Belge Janice Cayman, Lyon s'envolait définitivement (79e). Lyon finit donc à la première place de ce groupe D. Cap sur les quarts de finale.