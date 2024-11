Direct Lille-Juventus : après le Real et l'Atlético, les Lillois peuvent-ils faire tomber un troisième grand d'Europe ? Suivez le match de Ligue des champions

9 blessés côté lillois

Si Bruno Genesio surprend par sa qualité d'adaptation à l'adversaire, il doit aussi s'adapter à son effectif, alors que la liste des blessés du LOSC s'allonge un peu plus à chaque match. Ils étaient déjà six absents contre le Real (en plus d'un suspendu, Angel Gomes et d'un joueur non inscrit sur la liste UEFA car arrivé trop tard, Andre Gomes), et huit absents contre l'Atlético. Pour le match de ce soir contre la Juve, pas moins de neuf Dogues sont blessés. Une hécatombe qui s'explique en partie par les 17 matchs déjà joués par le Losc depuis le début de la saison, puisque le club nordiste a dû passer par la phase de qualification en Ligue des champions.