Direct Ligue des champions : Toni Kroos titulaire pour sa dernière en club... Suivez et commentez la finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund

C'est l'heure de l'ultime affrontement dans cette édition 2023-2024 de la Ligue des champions ! Après avoir fait tomber Leipzig en huitièmes de finale, le champion d'Europe sortant, Manchester City, en quarts et le Bayern Munich en demies, le Real Madrid s'avance en favori logique, samedi 1er juin, de la finale de C1. A Wembley, les hommes de Carlo Ancelotti vont tenter de décrocher un nouveau titre face au Borussia Dortmund, bourreau du PSG au tour précédent. Les Allemands ont, eux, l'opportunité d'ajouter un deuxième titre continental après celui remporté en 1997.

Le Real veut sa 15e couronne

Club le plus souvent sacré dans l'histoire de la C1, le Real Madrid peut écrire davantage sa légende, samedi, en remportant sa 15e couronne. Portés par leurs Brésiliens Rodrygo et Vinicius, meilleurs buteurs madrilènes avec cinq réalisations, les Merengues veulent terminer en beauté un parcours remarquable, avec des victoires de prestige lors de la phase finale.

Ancelotti, le roi de la C1

Quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec l'AC Milan (2003 et 2007) et le Real Madrid (2014 et 2022), Carlo Ancelotti peut conforter sa position de manager le plus titré de l'histoire de la compétition en cas de nouveau succès. L'Italien connaît les clés de la réussite dans une finale de C1. Charge désormais à ses joueurs d'appliquer les consignes tactiques de "Don Carlo" pour s'imposer.

Dortmund veut créer l'exploit

Peu de monde les attendait à ce stade de la compétition à l'entame de cette édition 2024. Pourtant, les Allemands du Borussia Dortmund ont prouvé, tour après tour, qu'ils avaient tout de l'aspirant au titre. Après le PSV Eindhoven en huitièmes, l'Atlético de Madrid en quarts et le PSG en demi-finales, les coéquipiers de Marco Reus sont à une marche de l'exploit. La plus dure, mais la plus belle.