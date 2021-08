DIRECT. Ligue des champions : suivez le tirage au sort de la phase de groupes avec Lille et le PSG

Quels adversaires pour le LOSC et le PSG lors de la phase de groupes de la Ligue des champions ? Huit groupes de quatre équipes sont tirés au sort jeudi 26 août, pour la nouvelle édition de la plus prestigieuses des compétitions européennes. Les premières rencontres se joueront les 14 et 15 septembre. Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale se retrouveront sur les terrains à la mi-février. La finale est prévue à Saint-Pétersbourg, le 28 mai 2022.

Les deux clubs français auraient pu être rejoints par l'AS Monaco, qui a touché du bout des doigts son rêve européen mercredi soir, lors du match de barrage face au Shakhtar Donetsk, mais qui l'a laissé filé au détriment des Ukrainiens (2-3 sur l'ensemble des deux matchs). Lille, en tant que champion de France, est placé dans le chapeau 1 et le PSG se trouve dans le chapeau 2.