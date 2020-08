DIRECT. Ligue des champions : Lyon devra rugir très fort pour faire tomber le Bayern et accrocher la finale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Conspué par certains supporters lyonnais lors de son arrivée en octobre 2019, Rudi Garcia tientcet été une extraordinaire revanche. Critiqué mais peu souvent honoré, l’entraîneur lyonnais avance enfin vers une reconnaissance méritée. Explications de francetv sport.







MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP



: Tous les joueurs de football rêvent de la soulever un jour. La fameuse coupe "aux grandes oreilles" est dans le stade José-Alvalade. Elle sera remise ce dimanche au vainqueur de la Ligue des champions.







FRANCK FIFE / POOL / AFP



: Difficile de ne pas évoquer la demi-finale perdue contre le Bayern Munich, il y a dix ans. A l’époque, les joueurs de Claude Puel s’étaient inclinés en Allemagne (1-0) avant d’encaisser un triplé du Croate Ivica Olic lors du match retour en France (0-3). L'INA partage ces images de supporters lyonnais tournées lors du match aller.







OLIVER LANG / DDP / AFP



: Il y a dix ans, lors de la demi-finale entre l’OL et le Bayern, Houssem Aouar (12 ans) était entré sur le terrain pour porter la bâche officielle de la compétition. Il avait ensuite assisté à la rencontre dans le stade. Ce soir, c’est à lui de jouer pour offrir une revanche à sa ville.

: Préparons-nous tranquillement en jetant un petit coup d'œil aux journaux du jour. Le journal L'Equipe évoque "l'immense défi" des Lyonnais face à la formation allemande, tandis que Le Progrès affiche la couleur : "Rugir ensemble".











: Toute la journée, les bus de la métropole de Lyon se sont mis au diapason avec des message lumineux “Allez l’OL”. Les banderoles ont également fleuri un peu partout en ville, comme l’a constaté France 3 Auvergne Rhône-Alpes.









JEAN-CHRISTOPHE ADDE / FRANCE 3

: Notre journaliste Madjid Khiat est à Lisbonne, où il a recueilli ces pronostics de Ryan et Yanis, deux supporters lyonnais. Ce sera 2-1 pour le premier et 1-0 pour le second. Et vous, quel est votre sentiment avant la demi-finale ?



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> MADJID KHIAT / FRANCEINFO

: Côté allemand, c’est du classique. On attendait tout de même de savoir qui allait être titularisé entre Ivan Perisic ou Kingsley Coman. C’est le Croate qui a été choisi. A souligner également, la présence sur le banc du Français Benjamin Pavard, qui revient d'une blessure au pied gauche.

: On commence par les compositions et le fameux 3-5-2 lyonnais. Fin du suspense, c’est bien Karl Toko-Ekambi qui est aligné en attaque, comme lors des rencontres précédentes contre la Juventus et Manchester City. Il a été préféré à Moussa Dembélé, pourtant éblouissant face aux Anglais en quart de finale.

: Bonsoir Yann, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble pour suivre cette demi-finale de rêve entre Lyon et le Bayern Munich. Y aura-t-il deux clubs français en finale de la Ligue des champions ? Réponse dans un peu moins de trois heures.







: Avant peut-être de passer à table, voici un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :



• Au lendemain du coup d'Etat militaire qui a entraîné la démission du président malien, la France "appelle au rétablissement sans délai d’un pouvoir civil" dans le pays et réclame la "libération immédiate" des dirigeants arrêtés par les putschistes.



• Toulouse va devenir la première grande ville française à rendre le port du masque obligatoire en extérieur sur tout son territoire. La mesure entrera en vigueur dès vendredi. Suivez notre direct sur l'évolution de l'épidémie.



Le domicile du ministre délégué aux Comptes publics, Olivier Dussopt, a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour "corruption" et "prise illégale d'intérêts". "C'est normal et cela permettra de démontrer qu'il n'y a rien à me reprocher", a-t-il réagi.



• L'OL va-t-il rejoindre le PSG en finale de la Ligue des champions ? La demi-finale de Lyon face au redoutable Bayern Münich débute dans une petite heure. Le maire lyonnais appelle ses administrés à "célébrer de manière responsable", en respectant les gestes barrières.



: Notre journaliste Madjid Khiat est à Lisbonne pour suivre la Ligue des champions. Le bus des joueurs lyonnais est désormais en route vers le stade José-Alvalade, avant la demi-finale tant attendue contre le Bayern Munich.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>



MADJID KHIAT / FRANCEINFO

: Après les rassemblements observés dans la capitale, hier soir, la direction générale de la santé appelle les supporters n'ayant pas respecté les gestes barrières à se faire dépister ce week-end, "5 à 7 jours" après leur éventuelle contamination.

: "Moi, je dis surtout au préfet de police : 'Interdisons ces rassemblements. Soyez sur les Champs-Elysées, soyez sur les lieux où les gens vont aller dans la rue'."



Sur BFMTV, l'adjointe à la santé d'Anne Hidalgo appelle la préfecture de police de Paris à faire en sorte que la finale de la Ligue des champions, dimanche, ne vire pas à "la fête du Covid".

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :



C'est le grand soir pour l'Olympique lyonnais, qui va tenter à 21 heures de rejoindre le PSG en finale de la Ligue des champions. Les Lyonnais devront pour cela réussir l'exploit de battre le Bayern Munich. Francetv sport nous donne cinq raisons d'y croire.



• Le port du masque va être rendu obligatoire dans certains quartiers de Lyon à partir de samedi, ainsi que dans toute la ville de Toulouse dès vendredi. Dans les entreprises, où la mesure prendra effet le 1er septembre, le non-port du masque pourra être considéré comme une faute du salarié, prévient le gouvernement. Nous répondons dans cet article aux questions que vous vous posez sur le port du masque au travail.



Le domicile du ministre délégué aux Comptes publics, Olivier Dussopt, a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour "corruption" et "prise illégale d'intérêts". "C'est normal et cela permettra de démontrer qu'il n'y a rien à me reprocher", a-t-il réagi.



L'Union européenne ne reconnaît pas le résultat de l'élection présidentielle en Biélorussie, ont fait savoir les Vingt-Sept après une réunion extraordinaire du Conseil européen. Son président, Charles Michel, a indiqué que l'UE allait imposer "bientôt" de nouvelles sanctions contre des responsables du régime biélorusse.

: Le Parc des princes accueillera 5 000 sepctateurs qui assisteront dimanche soir à la finale de la Ligue des champions sur des écrans géants, a appris franceinfo. Les personnes qui seront invitées sont des abonnés du Parc des Princes, des jeunes défavorisés de la fondation PSG, ainsi que quelques personnalités.

: On espère qu'il ne s'agit pas d'un mauvais présage en vue du match de ce soir. Les jeunes de moins de 19 ans de l'OL se sont inclinés en quart de finale de la Youth League face à Salzbourg (4-3). A la différence de leurs aînés ils n'intègrent donc pas le dernier carré de leur compétition européenne.

: Moins de quatre heures avant la rencontre OL-Bayern Munich, Houssem Aouar se remémore sur Twitter qu'il était, il y a dix ans, l'un des gamins qui agitaient la bâche de la Ligue des champions lors de la précédente confrontation entre les deux clubs en 2010. Le talentueux milieu de terrain de l'OL a bien sûr conservé précieusement son billet.

: Nous vous parlions il y a quelques minutes d'un septième cas de coronavirus détecté au sein de l'effectif de Montpellier. Il s'agit de l'attaquant Andy Delort, qui a lui-même dévoilé l'information sur Twitter.

: Des "fan-zones" vont-elles être installées dimanche soir à l'occasion de la finale de la Ligue des champions ? La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué cette possibilité sur BFMTV, tout en insistant sur la "responsabilité" des fans. "On doit adapter sa manière de fêter, de célébrer", a-t-elle déclaré. Hier soir, après la qualification du PSG, des milliers de supporters se sont regroupés, au détriment souvent des mesures de distanciation physique dans les rues de la capitale.

: Un nouveau joueur de Montpellier a été touché par le Covid-19, indique le club héraultais à l'issue de tests effectués mardi. La rencontre amicale prévue samedi face à Metz à Besançon est donc suspendue aux résultats de nouveaux tests que passera l'ensemble de l'effectif jeudi. Depuis le début de la pandémie, c'est le septième joueur de Montpellier à être contaminé.

: A mesure que le match approche, le hashtag #YaCherMoy se répand sur les réseaux sociaux, à tel point que des marques comme Adidas ont renommé leur compte Twitter. Le mot-clé est la contraction de "Y a cher moyen", version lyonnaise de "Ça peut vraiment le faire !". Sur les réseaux sociaux circule aussi une chanson qui décline ce hashtag, et dont Konbini a interviewé l'auteur.

: Lyon face au Bayern Munich ? Cette affiche s'est déjà produite à quatre reprises en Ligue des champions. La dernière fois, en 2010, c'était déjà en demi-finale de la C1 et cela ne s'était pas bien passé pour les Lyonnais. Nos confrères de francetv sport reviennent sur cette double-confrontation lors de laquelle le Croate Ivica Olic avait écœuré d'un triplé les Rhôdaniens.









(DDP)

: L'opérateur Free, qui avait acquis en 2018 un lot lui permettant de diffuser à partir de cette saison des extraits des matchs de Ligue 1 en quasi temps réel, va lancer cette semaine sa toute nouvelle application mobile dédiée. Elle doit permettre de recevoir en très léger différé des notifications permettant de visualiser les meilleures actions, buts, arrêts et temps forts de l'ensemble des matchs de chaque journée de championnat. L'opérateur prévoit un accès gratuit pour les deux premières journées du championnat de Ligue 1, qui débute vendredi, et dévoilera ses offres dans un second temps.

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi.



• Le port du masque va être rendu obligatoire dans certains quartiers de Lyon à partir de samedi, ainsi que dans toute la ville de Toulouse dès vendredi. Dans les entreprises, où la mesure prendra effet le 1er septembre, le non-port du masque pourra être considéré comme une faute du salarié, prévient le gouvernement.





Après une mutinerie de militaires qui s'est transformée en coup d'Etat, le président Keïta a annoncé dans la nuit sa démission, la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Les militaires qui ont pris le pouvoir appellent maintenant à une transition politique civile conduisant à des élections. Suivez notre direct.





Svetlana Tikhanovskaïa appelle l'Union européenne à rejeter les résultats de la présidentielle en Biélorussie. Les Vingt-Sept sont réunis en ce moment pour un Conseil européen consacré à la situation dans le pays.



Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, après sa nette victoire face à Leipzig (3-0). C'est désormais Lyon qui va tenter de relever un immense défi en demi-finale face au Bayern Munich, ce mercredi soir.

: C'est désormais officiel : le Néerlandais Ronald Koeman sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone jusqu'en 2022. Celui qui occupait jusqu'à présent le poste de sélectionneur des Pays-Bas sera présenté à la presse ce soir à 18 heures.

: A midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Le port du masque en entreprise sera obligatoire à compter du 1er septembre, sauf dans les bureaux individuels, a annoncé la ministre du Travail, Elisabeth Borne, lors d'une réunion avec les partenaires sociaux.





Après une mutinerie de militaires qui s'est transformée en coup d'Etat, le président Keïta a annoncé dans la nuit sa démission, la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Les militaires qui ont pris le pouvoir appellent maintenant à une transition politique civile conduisant à des élections. Suivez notre direct.





Svetlana Tikhanovskaïa appelle l'Union européenne à rejeter les résultats de la présidentielle en Biélorussie.



Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, après sa nette victoire face à Leipzig (3-0). C'est désormais Lyon qui va tenter de relever un immense défi en demi-finale face au Bayern Munich, ce mercredi soir.

: Le futur capitaine du PSG a encore frappé. Buteur contre Bergame puis contre Leipzig, Marquinhos a à chaque fois montré la voie au PSG dans son périple vers sa première finale de Ligue des champions. Francetvsport met le joueur à l'honneur dans cet article.





: La préfecture de police de Paris et la préfecture des Bouches-du-Rhône réfléchissent, avec les ministères des Sports et de la Santé, à l'instauration possible de petites "fan zones" dans la capitale et à Marseille pour la finale de la Ligue des champions dimanche prochain. Ces lieux sécurisés permettraient de contrôler les flux et le respect des gestes barrières, dans deux départements où le virus circule "activement".

: Souvenirs, souvenirs... Dix ans après, Lyon retrouve donc le Bayern en demi-finales de la Ligue des champions. L'occasion pour les Lyonnais d'effacer le douloureux souvenir de 2010 avec le triplé à Gerland d'Ivica Olic. Francetvsport vous rafraîchit la mémoire.





: Quelles sont les chances de Lyon face au Bayern ce soir (21 heures) en demi-finale de Ligue des champions ? "Le jour J, il faut être prêt au bon moment. Même les grandes équipes peuvent avoir des petites défaillances", estime sur franceinfo Bixente Lizarazu. "On a le droit de rêver à une finale franco-française", ajoute le journaliste Charles Biétry.

: Pour l'instant, le gouvernement en appelle à la prise de conscience de chacun. Sur franceinfo, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en a appelé "à la responsabilité des fans de foot" pour qu'ils fêtent la victoire "en restant chez eux".

: Bonjour FI. N'y a t il pas un plan de prévu pour calmer la liesse des supporters ? Le coronavirus doit se réjouir de pouvoir se répandre un peu plus vite grâce au foot !

: Les supporters parisiens ont fait la fête à Paris, mais aussi à Lisbonne. "Historique", "un bonheur incroyable" : une journaliste de franceinfo était sur place pour assister à la liesse.





: "Paris a fait la démonstration que c'était une équipe du top européen avec beaucoup de rigueur, de maîtrise, de maturité."



Sur franceinfo, Alain Giresse est revenu sur la victoire du PSG en demi-finale de Ligue des champions. "C'est historique pour le football français, pour le club, mais je dirais que ce n'est pas un exploit pour l'équipe. Ils ont préparé une équipe pour arriver à ce niveau-là et peut-être un peu plus."

: Le ministre de l'Intérieur annonce sur Twitter que 36 personnes ont été interpellées hier lors du rassemblement non autorisé sur les Champs-Elysées à la suite de la victoire du PSG en demi-finale de Ligue des champions.

: Lyon n'est pas favori pour la demi-finale de ce soir face au Bayern Munich. Depuis le début de la campagne européenne, le club allemand impressionne. Mais francetvsport a trouvé cinq raisons d'espérer pour les Lyonnais.

: Sur franceinfo, la ministre des sports, Roxana Maracineanu, a appelé ce matin les supporters du PSG à "ne pas se rassembler" pour faire la fête lors de la finale de la Ligue des champions. Elle a invité les fans à profiter de ces instants en famille ou dans un cercle amical restreint.

: Bonjour @2sdvaguePSG. Si le PSG gagne la ligue, il y aura beaucoup de monde dans la rue et un rebond de l’épidémie. Quelles mesures sont prises pour éviter cela ?

: Après le PSG, au tour de Lyon ? Moqué en tout cas à son arrivée à l'Olympique lyonnais, l'entraîneur Rudi Garcia a fait taire les critiques en emmenant le club en demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. On vous en dit plus dans cet article.

: "C'est magique, Paris est magique ! Ils le méritent sur le match qu'on a vu ce soir."



Plusieurs anciens joueurs du PSG estiment sur franceinfo que le club a toutes ses chances pour remporter la Ligue des champions dimanche.











(MANU FERNANDEZ / POOL)