DIRECT. Ligue des champions : les Parisiens veulent confirmer à domicile face à Leipzig, suivez la rencontre

Un peu plus d'un an après le choc pour une place en finale de l'édition 2020 et leur double confrontation en phase de groupes 2020-2021, Paris et Leipzig se retrouvent sur la scène européenne, mardi 19 octobre, au Parc des Princes. Deuxième du groupe A après la facile victoire de Manchester City plus tôt dans la journée à Bruges (1-5), le PSG veut reprendre la tête de son groupe.

En face, Leipzig est pour l'instant le grand perdant du début de compétition. Battus sèchement d'entrée à Manchester City et dominés par une surprenante équipe de Bruges, les hommes de Jesse Marsch n'ont toujours aucun point au compteur, et se retrouvent déjà sous pression dans la course à la qualification.