DIRECT. Ligue des champions : cinq mois après le match aller, l'Olympique lyonnais va tenter de se qualifier pour les quarts de finale face à la Juventus

: Passons aux bianconeri, avec la présence du Français Adrien Rabiot et une triplette d'attaque Ronaldo, Higuain et Bernadeschi. Comme attendu, le merveilleux Paulo Dybala se trouve sur le banc. Touché à la cuisse fin juillet en Série A, il était trop juste pour débuter la rencontre. L'Argentin a été élu meilleur joueur de la saison en Italie par la ligue professionnelle, de quoi rendre jaloux son coéquipier Cristiano Ronaldo.

: Moins d'une heure avant le huitième de finale retour de Ligue des champions. L'Olympique lyonnais vient de dévoiler sa composition, avec une petite surprise, puisque Moussa Dembélé débutera sur le banc.



Lopes

Denayer - Marcelo - Marçal

Dubois - Caqueret - Guimaraes - Aouar - Cornet

Toto Ekambi - Depay

: Passons maintenant aux choses sérieuses avec le huitième de finale retour entre la Juventus et l'OL, ce soir à 21 heures. Petit point statistique encourageant pour les supporters lyonnais : dans l’histoire de la Ligue des champions, 70% des équipes qui se sont imposées 1-0 à domicile lors du match aller se sont qualifiées pour le tour suivant. Nos confrères de france tv sport vous donnent plusieurs autres raisons de croire à la qualification.









FRANCK FIFE / AFP



: Cela ne va pas changer grand chose aux performances de son équipe, mais sachez que l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a été victime d'une entorse de la cheville gauche, avec fracture du cinquième métatarsien. Il s'est blessé lors d'une séance de sport, a appris France Bleu Paris. Les blessures de Kylian Mbappé, Marco Verratti ou Mauro Icardi restent tout de même plus embêtantes pour affronter l'Atalanta Bergame.

: L'Olympique lyonnais est face à son destin, ce soir, pour un match de gala face à la Juventus (heures). Les Gones vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, après leur victoire 1-0 lors du match aller. Mais gare aux hommes de Maurizio Sarri, qui viennent de décrocher leur neuvième scudetto consécutif. "Tutto pronto" ("tout est prêt") dans les vestiaires !

A suivre ce soir, la Ligue des champions avec les 8es de finale retour. Au programme deux rencontres : Juventus Turin-OL et Manchester City-Real Madrid. Les équipes qualifiées rejoindront les six formations déjà qualifiées pour le Super 8 à Lisbonne.



: Le match Juve-OL en Ligue des champions se jouera à huis clos ce soir mais les supporteurs lyonnais acceptent le compromis. "On a besoin de rêver ! On va mettre nos masques et puis c'est tout !", explique l'un d'eux, qui s'apprête à suivre le match depuis un bar.

: Ce soir, l’Olympique Lyonnais (OL) se déplace sur la pelouse de la Juventus Turin pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Voici les raisons pour lesquelles l'OL peut croire à une qualification.



(FRANCK FIFE / AFP)