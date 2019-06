DIRECT. Foot : suivez la finale 100 % anglaise de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Tottenham va remporter la Ligue des Champions mais je ne m'aventure pas à un pronostic sur le score..

: Je mise sur Liverpool 2-0! Go Reds!

: 2-0 pour Liverpool avec un doublé de l'international Égyptien Salah !

: @Waqar 3-1 pour les Reds dans le temps règlementaire de mon côté. Mon camarade Vincent Matalon me prédit des heures supplémentaires avec les Spurs qui gagneraient aux tirs au but après un match nul 1-1.

: Pierre vos pronostics pour cette superbe affiche ? Personnellement je pars sur une victoire de Liverpool 2-1 aux prolongations :)

: Une dernière stat : depuis 2000, six finales ont opposé des équipes d'un même pays, et il y a eu quelques purges, dont le redoutable Juventus- Milan AC (victoire des Rossoneri aux tirs au but) de 2003. D'autres matchs plus vivants, comme Bayern-Dortmund (2-1) en 2013.

: Dans 40 minutes, place à la finale de la Ligue des champions. Avec une nouvelle tête, Tottenham, qui est le premier néophyte à ce stade de la compétition depuis 2008.

: @anonyme La finale est diffusée sur RMC Sport 1 et BFM-TV. Notez que si un évènement bouscule l'actualité, la finale sera basculée en clair sur RMC Story.

: Bonsoir. Où regarder la finale de La Ligue des Champions ce soir ? Bein Sport ? Canal+ ? RMC Sport ? Sur la TNT ?

: Il y a cinq ans, l'attaquant de l'Atletico Madrid Diego Costa s'était blessé quelques semaines avant la finale, et avait été retapé par une rebouteuse serbe adepte des traitements à base de placenta de jument. Ça n'avait fait illusion que quelques minutes, et Costa avait dû céder sa place prématurément. On espère qu'Harry Kane, rétabli de dernière minute pour cette finale, ne connaîtra pas le même destin.

: 20 heures, l'heure du dîner, mais aussi du point sur l'actualité.



• Nouveau record à la baisse pour le mouvement des "gilets jaunes", qui n'ont rassemblé que 9 500 personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Le "Nombre jaune" en a lui décompté 23 600.



• Le choc franco-français a fait pschiiitttt : Gaël Monfils a remporté en trois sets secs son match du 3e tour face à Antoine Hoang. Grosse surprise à signaler car la n°1 mondiale Naomi Osaka a été sortie.



Ça ne vous a pas échappé, il fait très chaud sur l'Hexagone. Mais ça ne devrait pas durer, nous indique Météo France.





H-1 avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et ses hordes de supporters et Tottenham, qui relance son buteur Harry Kane, blessé depuis des mois. A suivre ici même dans ce live.

: Côté Tottenham, énorme surprise avec le retour du buteur Harry Kane à la pointe de l'attaque. Le meilleur attaquant du club est complètement à court de compétition, après avoir été éloigné des terrains depuis des mois.

: La composition de Liverpool pour cette finale de la Ligue des champions vient de tomber, et c'est le onze de départ annoncé par la presse.

: Bonsoir @Bernard G. C'est souvent interdit de le faire sur les sites officiels de revente, mais rien n'empêche de se laisser tenter dans la rue. Certains clubs ont une politique volontariste : ainsi cette semaine le RC Lens a fait la chasse aux spéculateurs pour le match Lens-Dijon, en faisant interdire certaines annonces abusives et en désactivant certains billets, mais ça ne suffit pas pour endiguer la spéculation.

: Coucou Pierre. Ce n'est pas interdit la pratique de revendre plus cher des billets, comme là pour la finale de la Ligue des champions ?

: Et les fans de Liverpool sont plus de 50 000 dans les rues de Madrid, mais seul un quart d'entre eux seront au stade ce soir.

: Et pendant ce temps, à Madrid, un abonné d'Anfield (le stade de Liverpool) vient de vendre sa place pour la finale de la Ligue des champions contre 10 000 euros. "Je vais emmener les enfants en Floride", s'est-il justifié. Selon ce journaliste du Telegraph qui rôde dans la fan zone des Reds, les tarifs ne descendent pas sous les 4 000 euros.

: Et pendant ce temps, à Madrid, c'est toujours la folie à quelques heures de la finale de la Ligue des champions. Des milliers de supporters de Liverpool se sont massés dans le centre de la capitale espagnole, et parmi eux, un sosie de l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, qui connaît un succès considérable.