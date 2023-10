Direct Lens-Arsenal : la Ligue des champions fait son retour au stade Bollaert

Fort d'une confiance retrouvée après trois matchs sans défaite (toutes compétitions confondues), Lens fête le retour de la Ligue des champions dans son stade Bollaert, en se frottant, mardi 3 octobre à 21 heures, aux Anglais d'Arsenal, cadors du groupe B. Suivez la rencontre dans notre direct.

Arsenal favori. Accrocheurs à Séville lors de la première journée de la phase de groupes, les Lensois ont entamé la Ligue des champions avec un match nul (1-1). Arsenal, vice-champion d'Angleterre la saison dernière, a réalisé un carton à domicile (4-0) qui confirme son statut de favori de ce groupe.

Lens sur une bonne dynamique. Après avoir très mal entamé la saison avec quatre défaites et un match nul en cinq journées de championnat, les Lensois sont désormais sur une dynamique positive et restent sur deux victoires en Ligue 1, contre Toulouse et Strasbourg.

Un précédent match de légende. La dernière confrontation entre les deux clubs est inscrite dans la légende européenne des Sang et Or. En effet, en 1998, ils étaient allés s'imposer 1-0 à Wembley grâce à un but de Michaël Debève. Le plus beau succès de leur histoire en C1.