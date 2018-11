DIRECT. Ligue des champions : le PSG se crée des occasions, mais ne concrétise pas face à Naples

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Mais qu'est-il passé par la tête de Thomas Meunier ? Lancé par un Neymar très en forme, le Belge tergiverse trop dans la surface italienne et choisit finalement de rendre la balle au Brésilien alors que celui-ci était hors-jeu. 0-0 entre le Napoli et le PSG.

: Pour le moment, les débats sont plutôt équilibrés entre le PSG et le Napoli. Les Parisiens ont été les premiers à se créer une occasion franche avec une remise de Neymar pour une frappe de Verratti (tout arrive), mais le corner qui a suivi n'a rien donné ! A noter également, les copieux sifflets qu'essuie le portier du PSG Gianluigi Buffon, ancien pensionnaire du grand rival de Naples, la Juventus Turin. Toujours 0-0 après 10 minutes de jeu !

: 3-1 pour le Napoli

: Je vois le PSG l'emporter 3-1 à Naples ce soir

: 1-0 pour Paris SG grâce à un but de NEYMAR !

: Allez je vois 2-0 pour Paris ce soir ! (n'en déplaise à Vincent :p)

: Voici quelques-uns de vos pronostics pour la rencontre de ce soir. Pour ma part, je pense que s'imposer à San Paolo sera compliqué pour les hommes de Thomas Tuchel. Je me risque : 2-2 !

: C'est parti au stade San Paolo de Naples ! On récapitule l'enjeu après la défaite de Liverpool face à l'Etoile rouge de Belgrade.



• Si le PSG gagne, il prend la tête du groupe C.

• Si Paris fait match nul, il sera troisième, soit en position d'être reversée en Ligue Europa.

• Si Paris perd, il restera également troisième, ex-aequo avec l'Etoile rouge de Belgrade.



: Le pauvre Henry a misé sur le mauvais cheval. Il y a du boulot!

: C'est fini à Louis II ! Monaco s'enfonce dans la crise après une défaite à domicile 0-4 contre le FC Bruges en Ligue des champions.

: Les minutes défilent, et le score est toujours de 2-0 entre l'Etoile rouge de Belgrade et le FC Liverpool. Un score qui relance tout dans le groupe C de la Ligue des champions ! Voici le classement à l'heure actuelle. Si le PSG s'impose sur la pelouse de Naples, il prendra la tête de la poule.







(UEFA)

: Monaco boit le calice jusqu'à la lie ! Ruud Vormer inscrit le quatrième but pour le FC Bruges et enfonce encore davantage les hommes de Thierry Henry, qui semble bien impuissant. 0-4 entre l'ASM et Bruges !