DIRECT. Foot : Lyon peut-il créer l'exploit contre la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des champions ?

: Voici le message diffusé au stade. Bon match à tous ! (Je vous donne la version française mais il existe aussi la traduction version italienne ! 😉)

: Dans les commentaires, @Emmanuel nous partage le message de prévention contre le coronavirus diffusé au Groupama Stadium.

: @Biloute Vous gagnez une entrée de live à votre gloire, à imprimer et encadrer par vos soins :-)

: Je mise sur un petit nul 1-1 entre Lyon et Juventus ! Je gagne combien en cas de pronostic juste ? :p

: Le virus chinois n'attaque pas les supporters au niveau de l'ambiance. Le Groupama Stadium donné déjà de la voix. 👍 🎶

: La Juventus a l’air d’un ogre qui va dévorer tout sur son passage. Mais comme le note l’expert du calcio Johann Crochet, elle ne produit que peu de jeu et se crée souvent moins d’occasions que son adversaire, même une formation peu huppée de Série A. Article éclairant à lire sur Eurosport.

: @Camil98 Deux victoires, un nul en six matchs contre une Juventus qui dominait de la tête et des épaules le championnat. Est-ce si déshonorant ?

: Rudi Garcia, lorsqu'il était en Italie, il affichait un taux de réussite de combien face à la Juventus Turin ?

: Une fan de Lyon a publié un bingo (en anglais) de la rencontre. Je vous avoue que dans mon pronostic détaillé à la rédaction, j'ai annoncé un doublé de Maxwel Cornet, l'homme qui score lors des grandes occasions. Ce qui me ferait déjà un point :-)

: 4-0 pour la Juve

: 3-1 pour les Italiens. Lyon n'a pas le niveau cette saison, soyons réalistes...

: Le vrai virus s’appelle Ronaldo et il est terriblement contagieux à 16 mètres du gardien ...

: Lyon 0 / 0 Juventus

: 3-0 pour les Italiens et élimination de Lyon dès ce soir. Comme ça pas de match retour en Italie.

: Allez Lyon ! 2-0 pour les Olympiens. Doublé d'Aouar.

: Avant de vous demander vos pronostics, je vous suggère la lecture du site spécialisé sur le foot italien Calciomio, qui rappelle que les deux confrontations sur le sol français entre Lyon et la Juve se sont soldées sur un score de 0-1.

: Les compositions des deux équipes sont tombées. Comme annoncé, l'OL va affronter la Juve dans un 3-4-3 ou un 5-3-2 qui n'a que peu été testé avant ce choc. Côté Juve, le duel franco-français pour une place au milieu de terrain a tourné à l'avantage d'Adrien Rabiot, préféré à Blaise Matuidi.

: C'est le moment de dévoiler les pronostics de la rédaction ! Kocila Makdeche prédit un succès 3-1 de la Juventus, Catherine Fournier envisage également un succès italien 2-1. Je joue la sécurité avec un nul 2-2, mais Susie Bourgeais pousse loin le patriotisme en annonçant un succès lyonnais 2-1.





: Je trouve que les gens n'ont absolument pas peur du virus à Lyon. Le stade sera plein Pierre. Ne gâchons pas ce moment de fête ! On attend avec impatience ce match chez les Gones ! Allez l'OL ⚽

: Il n'y a pas que le coronavirus qui fait peur à Lyon, il y a la forme de l'équipe de Rudi Garcia aussi. En Ligue 1, elle affiche le 16e bilan à domicile. En Ligue des champions, elle n'a gagné qu'un de ses huit derniers matchs au Groupama Stadium. Et pour couronner le tout, son arme offensive la plus redoutable, Moussa Dembelé, est muet dans cette compétition depuis 11 matchs

: Si nous commençons à contrôler les spectateurs de match de foot, alors il faut aussi le faire pour les concerts, les pièces de théâtre, les autres événements sportifs, les cinémas, avant de prendre l’avion, le train, le bus, le métro, à l’entrée des supermarchés et des grands magasins. Et comme en Chine, toute personne avec plus de 38°C de température est immédiatement mise à l’isolement. C’est vraiment cela la société dont nous rêvons? Au secours!

: Dans les commentaires, @Aggymarc se demande (avec raison) si la société française accepterait des mesures de contrôles comparables à celle établies en Chine, notamment dans la région de Wuhan. Pas sûr...

: L'argument du ministre de la Santé, , c'est qu'il n'y a pas de malade identifié à Turin, et que le Piémont ne constitue pas une région très touchée par l'épidémie (contrairement à la Lombardie par exemple). C'est oublier la sociologie des supporters de la Juve, qui à l'image de l'OM en France, sont répartis dans nombre de régions.

: Connaît on des cas de ce virus à Turin et sa région?

: A noter qu'un message de prévention contre le coronavirus sera lu par le speaker du Groupama Stadium en français, en italien et en anglais, avant la rencontre. Ce sera sans doute un peu tard pour les supporters, tassés pendant 90 minutes...

: Si l'accueil a été plutôt bienveillant aux abords du stade, sur les réseaux sociaux, les polémiques continuent (et cette remarque sur la bouteille d'eau est mine de rien assez juste).

: Message aux Lyonnais: j’habite en Italie depuis presque 20 ans et je lis des choses pas sympas sur les italiens en ces heures... CE SOIR ne les traitez pas comme des pestiférés, ce serait vraiment nul. On s’adore tous, on est “cousins”, ne l’oubliez pas! Et Forza Juve (excusez je suis parisien 😅).

: Bonsoir Catherine, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble pour suivre une affiche a priori très déséquilibrée. Un des supporters lyonnais de la rédaction, Ilan Caro, qui sera présent au stade ce soir, a refusé de livrer son pronostic pour la rencontre, tiraillé entre son cœur lyonnais et sa raison. On lui souhaite (quand même) une bonne soirée :-)





: Pour les Turinois qui attendent le match OL-Juventus ce soir, "ça n'a aucun sens de jouer à huis clos en Italie et portes ouvertes en France". Au total, 3 000 supporters de la Juve sont annoncés à Lyon pour la Ligue des Champions. Une venue qui inquiète en France. Nos envoyés spéciaux ont demandé aux Italiens ce qu'ils en pensent. Voici leur reportage.

: Notre journaliste Guillaume Daret a assisté à la conférence de presse du ministre de la Santé.

: "Nous prenons des décisions fondées sur un rationnel scientifique et médical. (...) Il n'y a pas de malades identifiés à Turin ou dans la zone du Piémont. La ville se situe à 200 km des zones dites à risque : il n'y a donc pas de données médicales ou de données épidémiologiques qui préconiseraient d'interdire cet événement. (...) Je le redis : nous sommes là dans le cadre d'un match face à Turin, il n'y a pas de malade à Turin. Il ne s'agit pas d'une zone à éviter en Italie."



Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est expliqué sur le déplacement des supporters italiens de la Juventus à Lyon ce soir pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

: L'UEFA confirme que la rencontre d'Europa League entre l'Inter Milan et les Bulgares du PFC Ludogorets se jouera bien à huis clos, demain soir, à 21 heures.

: Pourquoi les supporters italiens n'ont-ils pas été interdits de déplacement au nom du principe de précaution ? Contactée par franceinfo, la Direction générale de la santé justifie ce choix par le fait qu'à la différence de la Lombardie ou de la Vénétie, la région piémontaise n'est pour l'heure pas considérée comme un foyer de l'épidémie.

: L'Olympique lyonnais reçoit ce soir la Juventus en Ligue des champions. A cette occasion, 3 000 supporters turinois sont attendus dans les travées du Groupama Stadium de Décines. De quoi provoquer une certaine inquiétude liée au coronavirus, l'épidémie sévissant dans le nord de l'Italie.

: La venue de près de 3 000 supporters italiens à Lyon pour le match OL-Juventus ce soir inquiète le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou. Il a interpellé le Premier ministre, Edouard Philippe, pour lui demander d'interdire leur venue sur franceinfo, mais il n'a "eu aucune réponse, juste des consignes de faire comme si de rien n'était, que tout allait bien et qu'il n'y avait aucun risque". "Vraisemblablement, la consigne était, au plus haut niveau de l'Etat, de ne pas faire peur aux personnes et de laisser le match se dérouler dans des conditions normales", a-t-il ajouté.



