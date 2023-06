DIRECT. Finale de la Ligue des champions féminine : suivez le choc entre Barcelone et Wolfsburg à 16 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Les joueuses de Wolfsburg la jouent à l'italienne ! Après avoir subi pendant une grosse demi-heure, les Allemandes inscrivent un second but grâce à leur star, Alexandra Popp, d'un coup de tête qui laisse la gardienne sans réaction. Voilà ce Barca dominateur désormais mené 2-0 à la 38e minute.

: Ce but d'entrée des Allemandes a piqué l'orgueil du Barça, qui accule les joueuses de Wolfsburg dans leur camp. Il reste encore une grosse heure à jouer, mais ressenti trois jours pour les Allemandes qui peinent à sortir de leur camp. 1-0 pour Wolfsburg, 29e.

: @Sylvain Ce qui ressort des déclarations des patrons de chaînes, dans nombre de pays européens, c'est que le prix demandé par la Fifa pour une compétition certes importante, mais disputée avec un décalage horaire préjudiciable dans une période creuse du marché publicitaire est trop élevé. Outre la France, la compétition n'a pas de diffuseur en Allemagne et en Espagne, d'autres places fortes du ballon rond.

: La Fifa n'a pas voulu brader le foot féminin, ce qui est fort louable. Mais ça va se voir encore plus, quand elle va être contrainte de le brader au dernier moment, que le foot féminin aux antipodes n'attire pas les téléspectateurs, et donc les annonceurs, et donc les chaînes de TV européennes.

: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le but allemand dans cette finale, mais c'est surtout une grossière erreur de la défenseuse anglaise Lucy Bronze qui offre une balle de but à l'attaquante adverse, qui n'en demandait pas tant. Pour voir le but, c'est par là.

: Wolfsburg ouvre le score dans cette finale ! C'est Ewa Pajor, l'attaquante polonaise, qui a inscrit ce premier but pour celles qui se présentent en challengeuses dans cette grande finale européenne, où, pour une fois, il n'y a pas de club français. On a été mal habitués par l'OL...

: Et on n'oublie pas la finale de la Ligue des champions féminine, avec le coup d'envoi de Barcelone-Wolfsburg qui a eu lieu il y a une poignée de secondes. Il est possible de suivre gratuitement la rencontre sur YouTube, mais commentée uniquement en anglais, en allemand ou en espagnol. Ce qui permet de rappeler que la Coupe du monde féminine, qui aura lieu en juillet en Australie, n'a toujours pas de diffuseur.

: Oui et non, les Ultramarines émettent surtout des doutes sur l'attitude du joueur de Rodez, qui, selon eux, en aurait rajouté et précipité l'arrêt de la rencontre.

: Bonjour, et dans le même temps, le groupe de supporters en question vient de publier un communiqué pour le soutenir. C'est lamentable...

: Le supporter soupçonné d'avoir agressé un joueur du club de Rodez en ligue 2 est en garde à vue, rapporte France Bleu. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est originaire d'Annecy. Il s'agit d'un des leaders des Ultramarines, un groupe de supporters bordelais. Par ailleurs, la direction des Girondins annonce avoir déposé plainte contre X cette nuit.