Direct Barcelone-Brest : les Bretons opposés à la montagne catalane... Suivez le match de Ligue des champions

L’histoire du Stade Brestois continue de s’écrire. Le club breton se déplace à Barcelone, mardi 26 novembre, pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions. Avec un parcours sans faute jusqu'à présent, comprenant trois victoires (sur Sturm Graz, Salzbourg et Prague) et un match nul (contre le Bayer Leverkusen), les hommes d’Éric Roy affrontent l’équipe de Robert Lewandowski, Pedri et Jules Koundé.

Brest se rend en Catalogne peut-être au meilleur moment. Bien que les Barcelonais aient impressionné depuis le début de la saison, ils marquent le pas et n’ont plus gagné depuis deux matchs (un nul et une défaite). De plus, ils devront se passer des services de Lamine Yamal, blessé à la cheville.

De leur côté, les Brestois devront également composer sans leur pièce maîtresse au milieu de terrain, Pierre Lees-Melou, absent jusqu'en 2025. Si ce match semble déséquilibré à première vue, c'est bien Brest (4e) qui devance Barcelone (6e) au classement de la Ligue des champions.

Suivez le match en direct :