Direct Barça-PSG : pas de surprise dans la compo parisienne, Pedri présent côté catalan... Suivez et commentez le quart de finale retour de Ligue des champions

Au pied du mur. Le Paris Saint-Germain doit battre le FC Barcelone sur sa pelouse, au Stade olympique de Montjuïc (le Camp Nou étant en travaux), mardi 16 avril à 21 heures. Battus au Parc des Princes six jours plus tôt (2-3) par un Barça réaliste et porté par des remplaçants décisifs, les Parisiens devront se montrer plus solides pour espérer atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, qu'ils ont ratées lors des deux dernières saisons.

Victoire obligatoire pour le PSG

"Il faut penser que le déplacement à Barcelone est une finale et qu'on doit la gagner. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous pouvons atteindre cet objectif", assurait l'entraîneur parisien, Luis Enrique, en conférence de presse après la défaite de son équipe au match aller. Le PSG a des raisons d'y croire, mais pour gagner cette "finale", la clé sera peut-être de retrouver une assise défensive qui a cruellement fait défaut aux joueurs de la capitale au Parc des Princes. A ce titre, le retour d'Achraf Hakimi devrait soulager l'arrière-garde, en permettant le replacement du capitaine Marquinhos en charnière centrale.

Kylian Mbappé attendu au tournant

Si les Parisiens échouent mardi, cette rencontre pourrait être la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot parisien en Ligue des champions. Le champion du monde 2018 devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, et rêve encore de porter le club de la capitale vers son premier triomphe en C1. Décevant au match aller, il devra répondre aux attentes en Catalogne pour rallier le dernier carré et continuer d'espérer un titre européen, qui pourrait aussi le rapprocher du Ballon d'or.

Le Barça peut redevenir un grand d'Europe

Cinq ans sans demi-finale de Ligue des champions, c'est une première pour le FC Barcelone au XXIe siècle. Mardi, le Barça de Xavi a l'occasion de mettre un terme à ces années de disette, marquées par des crises économique et sportive. Tout n'est pas rose en Catalogne, mais la jeunesse de la Masia, incarnée par Lamine Yamal et Pau Cubarsi, porte les espoirs des Blaugranas. Sur sa pelouse, le FC Barcelone devrait s'appuyer sur les mêmes forces qu'au Parc des Princes pour tenir au moins un match nul : une bonne organisation défensive, la vitesse de Raphinha, le jeu en pivot de Lewandowski et des remplaçants décisifs.