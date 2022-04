DIRECT. Atlético de Madrid-Manchester City : les Cityzens poussent et touchent le poteau de Jan Oblak... Suivez le quart de finale de Ligue des champions

C'est peu dire qu'une rencontre entre Diego Simeone et Pep Guardiola est une opposition de style. Les deux tacticiens, qui se retrouvent mercredi 13 avril, ont des philosophies de jeu drastiquement différentes. Un contraste observé au match aller avec une équipe de l'Atlético très rigoureuse en défense.

Mais le verrou des Colchoneros a fini par sauter par l'intermédiaire de Kevin De Bruyne, qui a permis aux siens de s'imposer 1-0 et de faire un premier pas vers la qualification en demi-finale de Ligue des champions. Un but qui va pousser le coach argentin à développer un schéma plus offensif pour espérer la qualification.

La donne est simple pour Antoine Griezmann et ses coéquipiers, ils doivent s'imposer à domicile, pour ne pas être éliminés. Une victoire d'un but les enverrait en prolongation alors qu'un succès plus large les qualifierait directement. En cas de match nul ou de défaite, les Espagnols diront au revoir à tout espoir de titre cette saison, éliminés de la Coupe du Roi et trop loin en championnat pour espérer quoi que ce soit.