Direct Ligue des champions : dominé, Lille mené 1-0 à la mi-temps par l'Atlético

Confirmer après l'exploit monumental. Remis de leur victoire historique contre le Real Madrid au début du mois d'octobre, les Lillois de Bruno Génésio se déplacent dans la capitale espagnole pour affronter cette fois l'Atlético de Madrid, mercredi 23 octobre (21 heures). Les Nordistes devront composer sans plusieurs de leurs cadres, puisque Tiago Santos, Mitchel Bakker, Ismaily, Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson et Samuel Umtiti sont tous blessés. Du côté madrilène, la situation n'est pas idéale non plus. Clément Lenglet, Robin Le Normand, Pablo Barrios et César Azpilicueta manqueront également à l’appel pour cette troisième journée de Ligue des champions.

Des Colchoneros qui seront sous pression au Wanda Metropolitano, après avoir subi leur pire défaite en Ligue des champions, un cinglant 4-0 contre Benfica lors de la dernière journée. En championnat, les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont connu un début de saison en demi-teinte. Actuels troisièmes de Liga, ils restent à distance du FC Barcelone (sept points de retard) et du Real Madrid (quatre points). Avec une victoire et une défaite chacun, Lillois et Madrilènes auront à cœur de s'imposer pour se rapprocher des premières places du classement et rester en course pour les phases à élimination directe.

Suivez le match en direct :