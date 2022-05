Deux fan zones, 6 800 policiers... Le dispositif à Paris pour la finale de la Ligue des champions

Au total, 6 800 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi pour le match qui opposera Liverpool au Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. Le ministère de l'Intérieur attend 70 000 supporters britanniques.

La préfecture de police de Paris prend plusieurs mesures pour "garantir la sécurité des spectateurs et supporters" et "pour assurer le bon déroulement" du match qui opposera Liverpool au Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions, samedi 28 mai au Stade de France, indique la préfecture dans un communiqué publié jeudi. Au total, 6 800 policiers et gendarmes seront mobilisés. Le ministère de l'Intérieur attend 70 000 supporters britanniques.

Deux fan zones pour les supporters

Deux grandes fan zones seront mises en place pour l'occasion. L'une, dans le parc de la Légion d'Honneur à Saint-Denis accueillera les supporters espagnols munis d'un billet. L'autre, place de Cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris "pour les supporters anglais n’étant pas détenteurs de billets pour le match". Ceux qui auront un billet seront "invités à rejoindre le stade de France dès que possible".

Un périmètre de protection sera instauré autour de ces fan zones. "Tout rassemblement de nature revendicative est prohibé, les objets illicites ou considérés comme dangereux ne sont pas admis (armes, objets tranchants, articles pyrotechniques, objet en verre, alcool)". Les supporters pourront se restaurer ou boire sur place. Et des animations y seront proposées.

Jusqu'à 44 000 supporters de Liverpool pourront se rassembler dans la fan zone du 12e arrondissement de Paris. Elle ouvrira en début d'après-midi et fermera à la fin du match.

La fan zone de Saint-Denis ouvrira de 12 heures à 18 heures. Elle est "dédiée à l’accueil des supporters de l’équipe du Real Madrid, munis d’un billet pour le match". Près de 6 000 personnes pourront y être accueillies. Cette fan zone rouvrira ensuite pour les "riverains préalablement inscrits auprès de la ville de Saint-Denis."

Consommation et vente d'alcool interdite

La consommation et la vente d'alcool sera interdite "dans l’espace public, dans les établissements recevant du public, dans les débits de boissons", à partir de samedi 18 heures, jusqu'à 2 heures du matin du dimanche, "sur un périmètre institué sur la commune de Saint-Denis, et notamment aux abords du stade."

La préfecture de police de Paris précisé également qu'il sera interdit de boire de l'alcool dans les aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Toutefois, "la consommation d’alcool sera possible à l’intérieur du stade de France, pendant toute la rencontre."

Grève dans les transports en commun

Les syndicats de la RATP ont lancé un appel à la grève pour les agents du RER A et du RER B. Il devrait y avoir moins de rames sur ces lignes ce week-end, selon France Bleu Paris.

La ville de Paris met aussi en place des interdictions de stationnement dans certaines rues.

Par ailleurs, le préfet de police de Paris a pris un arrêté pour interdire aux supporters espagnols et anglais de se rendre dans le secteur autour de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, à compter du jeudi 26 mai dès 15 heures et jusqu'au dimanche 29 mai à 18 heures.