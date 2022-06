Coupes d'Europe de football : Canal+ rafle les droits TV de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence entre 2024 et 2027

(RICCARDO MILANI / HANS LUCAS via AFP)

Canal+ a frappé un grand coup, mercredi 29 juin, en décrochant les droits de diffusion de l'intégralité de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence sur la période 2024-2027. L'information a été annoncée dans la soirée par Maxime Saada, le président du directoire de la chaîne, via un message publié sur son compte Twitter.

"Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très firt d'annoncer que Canal+ vient de remporter la diffusion de l'intégralité de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour 2024-2027", a-t-il posté.

Canal+ ne laisse aucune miette à ses concurrents

Dans le détail, Canal+ a remporté tous les lots mis en jeu, mercredi, lors de l'appel d'offres organisé par l'UEFA. Le montant, lui, n'a en revanche pas filtré.

Pour la Ligue des champions, le lot "A1" concerne la meilleure affiche du mardi (17 matchs au total) alors que le "A2" (24 matchs) permet de choisir la meilleure rencontre du mercredi mais aussi du jeudi de la première journée ainsi que de la finale et du nouveau tournoi inaugural. Le lot "B", également acquis par Canal+, concerne l'ensemble des autres rencontres de la compétition (166 au total).

Enfin, la chaîne cryptée a aussi remporté l'appel d'offres pour les droits de diffusion de la C3 et la C4.

Pour rappel, à partir de 2024, la Ligue des champions étrennera son nouveau format adopté en mai dernier. Au programme : 36 qualifiés au lieu de 32 et surtout davantage de matchs puisque chaque équipe disputera huit rencontres (au lieu de six actuellement) lors de la phase de poules. La Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence passeront également à 36 équipes chacune.