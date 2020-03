Coronavirus : l'UEFA va proposer mardi une suspension de la Ligue des Champions et un report de l'Euro de football à 2021

L'UEFA a convoqué pour mardi 17 mars une visioconférence avec les fédérations européennes pour décider de sa tenue et de la poursuite ou non de la Ligue des champions.

La joie du Paris Saint-Germain pourrait être de courte durée. Leur victoire en quart de finale face à Dortumund sera-t-il le dernier match de cette édition 2020 ?

Face à l'épidémie de coronavirus Covid-19, et aux nombreuses annulations d'épreuves sportives, le football européen planche désormais sur une suspension ou un report de ses grandes compétitions, a appris auprès de sources proches du dossier le service des sports de franceinfo ce jeudi 12 mars.

L'Euro reporté en 2021 ?

L'UEFA (l'Union des associations européennes de football) réunira mardi 17 mars l'ensemble des fédérations du football européen pour décider de la suite de la saison. Au menu de cette réunion, la proposition de suspendre les compétitions européennes de clubs, dont la Ligue des Champions, et de reporter l'Euro, qui devait se tenir du 12 juin au 12 juillet 2020, à 2021. Ces propositions doivent encore être soumises aux différentes fédérations.

Les matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions prévus le 17 mars entre la Juventus Turin et Lyon et entre Manchester City et Madrid sont d'ores et déjà reportés. L'UEFA espérait jusque-là maintenir les compétitions mais la mise en quarantaine des joueurs du Real Madrid et le cas d'un joueur positif enregistré mercredi à la Juventus Turin ont changé la donne.