"C'est un rêve" : à Brest, tout un club commence à croire en la qualification pour le tour suivant de Ligue des champions

Les Brestois ont effectué un tour d'honneur même s'ils n'ont pas gagné, mais ce point récolté mercredi 23 octobre face au Bayer Leverkusen (1-1), champion d'Allemagne en titre et finaliste de la dernière Ligue Europa, résonne comme une victoire. Après ce match nul, les Bretons totalisent sept points en trois rencontres et restent invaincus dans la compétition. Avec leur cinquième place au classement, joueurs, entraîneurs et supporters se prennent désormais à croire en la qualification pour les barrages ou pour les huitièmes de finale.

: à lire aussi Ligue des champions : au niveau, le Stade brestois tient tête au Bayer Leverkusen

"C'était un match pas facile, contre un adversaire très dur. C'est un rêve", abonde Pierre-Yves, supporter brestois interrogé après le match contre Leverkusen, au stade Roudourou de Guingamp (le stade de Brest n'était pas homologué pour la Coupe d'Europe). L'égalisation bretonne, un but exceptionnel de Pierre Lees-Mélou, symbolise ce début d'épopée que personne, ou presque, n'osait prédire aux Brestois. "C'est un joueur à part, dès qu'il est sur le terrain, on le sent. C'est un très gros plus pour notre équipe", assure l'attaquant Romain Del Castillo.

Le Barça et le Real à jouer

Le capitaine Brendan Chardonnet ne compte pas, lui, se laisser intimider sur la route de la qualification. "On va essayer de jouer les yeux dans les yeux contre tout le monde", assure le défenseur central. Les Brestois auront un calendrier compliqué à gérer, avec Barcelone, le PSV Eindhoven, le Chakhtior Donetsk et enfin le Real Madrid. "La qualification est dans nos têtes depuis nos deux premières victoires", renchérit l'entraîneur Eric Roy, en référence aux matches contre Graz et Salzbourg.

Dans les tribunes, de nombreux supporters y croient désormais, à l'image de Jean-Yves, originaire de Landerneau. "Quand on voit ce qu'on est capable de faire, on va monter le curseur et on se dit qu'on peut y arriver", jure-t-il. En attendant, le Stade Brestois est peut-être en train de se forger un destin européen inespéré.