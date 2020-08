"C'est le Bayern qui est un niveau au dessus" : à Lisbonne, les supporters de l'OL rentrent déçus après la défaite face au Bayern

Venus assister à la demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne, les supporters lyonnais ont déchanté. Ils reconnaissent sans mal la supériorité de l'équipe allemande et se tournent maintenant vers la finale.

Il n’y aura pas de finale 100% française en Ligue des champions de football. L’OL s’est incliné hier 3-0 face au Bayern Munich, en demi-finale, à Lisbonne. Les Lyonnais n’ont pas réussi à vaincre l’ogre allemand, quintuple vainqueur de la compétition. Alors pour les supporters rhodaniens, c’est une grosse déception. Certains d’entre eux étaient venus exprès au Portugal pour voir le match sur place. Ils repartent évidemment déçus.

C'est le cas de Greg et ses amis pour qui, ce matin, c'est déjà direction l'aéroport. Arrivés à Lisbonne hier soir, une heure avant le coup d’envoi, ils pensaient rester "jusqu'à dimanche, ou plutôt lundi, pour voir la finale ici. Mais malheureusement, on va repartir un peu plus tôt, c'est dommage." Dommage, mais tout n’est pas à jeter pour Matthieu, 15 ans. "On n'a pas fait une très bonne saison en Ligue 1 mais on peut être fier de ce qu'on a fait ici."

On a été beaucoup critiqué pendant le confinement. Mais ce parcours, où l'on bat la Juventus de Turin et Manchester City, a bien redoré l'image de Lyon.Matthieu, supporter de Lyonà franceinfo

La bonne nouvelle de la soirée c’est quand même que Nicolas évite une sacrée erreur de jeunesse. "J'avais dit que si Lyon allait en finale, je me serais fait faire le tatouage de Memphis Depay. Un énorme lion, qui représente très bien le club et la ville, sur le dos. Ça ne sera pas pour cette année malheureusement." Et l’OL n’étant, de fait, pas européen la saison prochaine, il va falloir attendre encore au moins 2 ans avant de voir peut être un Ryan Cherki dessiné sur la peau d’un supporter.

Désillusion donc chez les supporters lyonnais mais en fans de football, ils sont forcément tournés vers la finale de dimanche désormais. Dans quel camp sont-ils ? D’abord, et là-dessus ils sont unanimes, ils reconnaissent la supériorité incontestable du Bayern Munich. "C'est le Bayern qui est un niveau au dessus. Sur tous les plans : techniquement, physiquement… En plus c'est la Ligue des champions, et le Bayern a plus d'expérience. On voit que ça joue plus vite, ils sont sereins sur leur ballon."

Une finale qui divise

L’ogre munichois inarrêtable. Alors Paris peut-il le freiner ? Dimitri "espère que pour le peuple français, pour mon pays, que Paris va gagner. Mais ça va être très compliqué, ils n'auront pas à rougir s'ils n'y arrivent pas." De son côté, Louis, lui, soutiendra, ce dimanche, son bourreau du soir : "J'espère qu'ils vont gagner et aller jusqu'au bout, parce que Paris c'est pas possible." Le Bayern de Munich est deuxième club de l’histoire à se qualifier en finale en ayant gagné tous ses matchs en Ligue des champions. Le premier était l’AC Milan, en 1993, finalement battu en finale par un club français : l'Olympique de Marseille.