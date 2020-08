"Allez le PSG, on est avec vous !", lance le Premier ministre Jean Castex

À quelques heures de la finale de la Ligue des champions PSG-Bayern Munich, le Premier ministre, ancien délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, appelle notamment les supporters à respecter les gestes barrières.

"Allez le PSG, on est avec vous !", a lancé en exclusivité dimanche 23 août sur franceinfo le Premier ministre Jean Castex, à quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. "Je suis à fond derrière le PSG. Comme, je pense, tous nos compatriotes. Ce sont les couleurs nationales que va porter le PSG ce [dimanche] soir. Ils sentiront que la France les accompagne, et la poussera vers la victoire", juge le Premier ministre.

''Un ferment de cohésion sociale formidable''

Cet ancien "supporter acharné de Saint-Étienne" garde "en mémoire la finale contre le Bayern [perdue en 1976]. Je suis sûr que ce soir, le cours de l’Histoire va changer". Ancien délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Jean Castex voit le sport comme "un ferment de cohésion sociale formidable" qui a "un impact très fort sur la cohésion de la nation".

Pour soutenir cette "formidable équipe du PSG" à qui il a "envoyé des petits messages par l’intermédiaire de Jean-Claude Blanc [le directeur général du club] qui est un ami", Jean Castex sera à Matignon, "avec des amis rugbymen".

"J'en profite aussi pour faire passer un petit message de prudence, comme l'avait fait Thomas Tuchel [l'entraîneur du PSG] et Thiago Silva [le capitaine] : il faut respecter les gestes barrières. On est quand même dans un contexte de crise sanitaire. Pour que la fête soit complète, il faut que chacun soit prudent et responsable", précise le Premier ministre.

"J'ai hâte d'être à ce soir et je suis sûr que la victoire sera au rendez-vous", a conclu Jean Castex.