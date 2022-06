Ligue 2 : Saint-Etienne annonce le départ de son entraîneur Pascal Dupraz

L'issue ne faisait pas de doute. L'AS Saint-Etienne a officialisé le départ de son entraîneur, Pascal Dupraz, dans un communiqué publié jeudi 2 juin. Ce dernier n'était pas parvenu à empêcher la relégation des Verts en Ligue 2, après une 18e place en championnat et un barrage perdu contre l'AJ Auxerre (1-1, 1-1 [4-5] aux tirs au but). Son contrat prenait de toute façon fin le 30 juin prochain.

Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation.