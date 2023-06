Ligue 2 : la décision concernant Bordeaux-Rodez reportée au 12 juin, la fin du championnat encore en suspens

La rencontre de la dernière journée de Ligue 2 avait été arrêtée après l'agression d'un joueur de l'équipe de Rodez par un supporter bordelais en pleine rencontre.

Bordeaux, Rodez mais aussi Metz et Annecy devront patienter une semaine de plus. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé, lundi 5 juin, de reporter sa décision concernant l'arrêt du match entre les Girondins et les Ruthénois vendredi dernier lors de la dernière journée de Ligue 2. La rencontre a dû être interrompue après qu'un spectateur bordelais a agressé Lucas Buades qui venait d'ouvrir le score pour Rodez. Le match n'ayant pas pu arriver à son terme, la promotion en Ligue 1, ainsi que les relégations en National sont pour le moment également suspendues pour les Messins et les Annéciens.

Réunie lundi, la commission de discipline de la LFP a décidé de "mettre le dossier en instruction" précise l'instance dans un communiqué. Cette décision empêche ainsi provisoirement de faire rejouer le match, comme Bordeaux et Annecy l'appelaient de leurs vœux. "La décision sera rendue à l'issue de la séance du lundi 12 juin 2023, à 13h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport", ajoute la LFP.

Ce match est d'une importance capitale pour la fin de saison de Ligue 2. Bordeaux pouvait encore assurer sa promotion en Ligue 1 en décrochant la deuxième place, si le club parvenait à l'emporter largement contre Rodez et dépasser Metz, actuel deuxième. Au fond du classement, Rodez pourrait obtenir à l'arraché son maintien en cas de victoire au Matmut Atlantique, et dépasser Annecy, actuellement 16e et premier non-relégué, deux points devant le RAF.