Ligue 2 : Caen sauvé, Clermont en Ligue 1, Chambly relégué... ce qu'il faut retenir de la dernière journée de Ligue 2

Clap de fin pour la Ligue 2 2020-2021 : résultat, Clermont rejoint Troyes en Ligue 1, Chambly glisse avec Châteauroux en National 1 et Caen se sauve de justesse. Entre autres.

Un multiplex de folie pour conclure une saison magnifique : la Ligue 2 2020-2021 a rendu son verdict. Résultat : Clermont rejoint Troyes en Ligue 1, Toulouse, Grenoble et le Paris FC se battront pour la place de barragiste, Chambly (19e) et Châteauroux (20e) sont relégués en National 1, tandis que Niort (18e) affrontera Villefranche-Beaujolais pour ne pas descendre en National 1. Voici ce qu'il faut retenir de cette dernière journée de Ligue 2.

Clermont, une montée historique

Clermont accompagnera Troyes en Ligue 1 la saison prochaine, malgré sa défaite dimanche lors de la dernière journée à Caen (2-1), qui permet aux Normands de se sauver in extremis et envoie Chambly, battu chez le Paris FC (3-0), en National 1 et Niort (18e) en barrages. Une montée historique pour le Clermont Foot 63.

Barrage : Toulouse, Grenoble et Paris FC en lice

Tenu en échec à Dunkerque (3-3), Toulouse espérait un miracle pour grimper sur la deuxième place du poidum, à savoir une victoire conjuguée à une défaite de Clermont à Caen sur des scores assez larges pour combler la différence de buts largement en faveur des Auvergnats, mais ce scénario improbable n'a pas eu lieu.

Les Toulousains n'ont toutefois pas abandonné toute chance de retrouver l'élite, mais il faudra pour cela remporter un match de play-offs, puis vaincre le 18e de L1 lors de barrages aller-retour fin mai. Ce match de play-offs, ce sera contre le vainqueur du premier round entre Grenoble (4e) et le Paris FC (5e), mardi à 20h45 en Isère. Un temps cinquième pendant la soirée, l'AJ Auxerre termine finalement 6e, aux portes des play-offs.

Caen sauvé au bout du temps additionnel, Niort en barrages, Chambly condamné

Dans le bas du classement, c'est Chambly qui accompagnera Châteauroux en troisième division la saison prochaine. Les joueurs de l'Oise, longtemps largués dans les tréfonds du classement avant de se reprendre et de croire au maintien, ont flanché sur la pelouse du Paris FC (3-0).

Quant à la 18e place, synonyme de barrage contre le 3e de National 1 (Villefranche-Beaujolais), elle s'est décidée au bout du bout de la soirée, et c'est finalement Niort qui en hérite. Les Chamois, battus 2-0 à domicile par Guingamp, font l'une des pires opérations de la soirée, doublés à la dernière seconde par le Stade Malherbe de Caen, sortis vainqueurs de Clermont à la 93e minute, grâce à un penalty de Benjamin Jeannot (2-1)... Un miracle pour les Normands.

Le classement final :