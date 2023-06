Ligue 2 : Bordeaux accuse le club de Rodez d'avoir voulu fausser l'équité du championnat et dépose une réclamation

Le club girondin dénonce une violation de l'éthique et du fair-play, alors que le match de la 38e journée de Ligue 2 entre les deux équipes avait dû être stoppé avant son terme.

Nouveau rebondissement dans le chaos qu'a été la 38e et dernière journée de Ligue 2. Le club de Bordeaux a annoncé dans un communiqué, samedi 10 juin, avoir déposé une réclamation auprès de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnelle (LFP), contre le club de Rodez, son adversaire le 2 juin dernier. Les Girondins mettent en cause les éléments avancés par le Rodez Aveyron football (RAF), alors que le match entre les deux équipes avait été définitivement interrompu après seulement 22 minutes de jeu à la suite de l'agression d'un supporter contre le joueur ruthénois Lucas Buades. Ce dernier venait d'ouvrir le score, quand l'individu était descendu sur la pelouse pour lui asséner un coup. La LFP doit rendre sa décision lundi 12 juin, quant au dénouement de ce match capital pour la fin de saison.

Dans un communiqué incisif, le club bordelais évoque "une violation des règles relatives à l’éthique sportive et au fair-play interdisant notamment à toute personne d’agir de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat normal et équitable d’un match ou d’une compétition en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers et visant les sanctions en cas de fraude ou de tentative de fraude."

Communiqué du FC Girondins de Bordeaux ⬇https://t.co/2BITp43sqX pic.twitter.com/4zddsaZOQg — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 10, 2023

Le FCGB estime ainsi que Rodez a exagéré la blessure subie par son joueur. "Le geste de l’individu qui s’est introduit illicitement envers le joueur du RAF semble n’avoir été potentiellement porté, le cas échéant, qu’à l’épaule au moment où, simultanément, plusieurs coéquipiers venaient entourer le joueur, entraînant dans sa chute l’un d’entre eux. Il apparaît de ce fait que la commotion invoquée par le joueur ne puisse qu’être le fruit du seul geste de l’individu."

"Lors de la soirée de vendredi et au cours des jours suivants, les équipes du RAF ont par ailleurs mis en avant différents éléments qui se sont révélés faux et contraires à l’éthique sportive, notamment concernant l’hospitalisation du joueur victime de la chute et sur l’impossibilité de reprise de la rencontre alors que les conditions de sécurité étaient réunies."

"Le FC Girondins de Bordeaux s’interroge également sur les raisons qui ont conduit le RAF à ne pas coopérer spontanément avec les enquêteurs dans les heures et journées ayant suivi les événements" Le club des Girondins de Bordeaux Dans un communiqué

Le club bordelais a demandé à la LFP à ce que le match soit rejoué "sans que ne lui soit appliqué une sanction disciplinaire et de ne pas porter atteinte à l’équité du championnat de Ligue 2" précise le communiqué. L'arrêt de la rencontre a ainsi gelé la fin de saison du championnat, alors que Bordeaux est en lice pour une promotion en Ligue 1, quand Rodez lutte pour sa part pour le maintien en L2. Metz, deuxième provisoire, et Annecy, premier relégué si la victoire du RAF venait à être entérinée, sont également dans l'attente de la décision de la LFP.