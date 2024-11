Ligue 2 : Bastia-Lorient interrompu 35 minutes après des jets de projectiles sur l'arbitre assistant

Un triste spectacle sur l'île de Beauté. La rencontre entre Bastia et Lorient, comptant pour la 14e journée de Ligue 2, a été interrompue à la 37e minute après que des projectiles ont été lancés en direction d'un des arbitres de touche.

La commission de sécurité de la rencontre a décidé de faire reprendre le jeu à 21h15, provoquant une interruption de 32 minutes. La rencontre avait initialement débuté à 20 heures.

🇫🇷 #Ligue2BKT

👉 Willy Delajod vient de l'annoncer, le match entre Bastia et Lorient reprendra à 21h15 ! #SCBFCL pic.twitter.com/BBAY7fIDm2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2024

"La sécurité des acteurs – mon équipe arbitrale ainsi que tous les acteurs – sera très importante tout au long du reste du match, avait prévenu l'arbitre de la rencontre Willy Delajod dans une conférence de presse improvisée. Un dispositif de sécurité va être mis en place pour protéger Stéphane Panon, l'assistant n°2", a poursuivi l'arbitre.

Alors que le score était de 0 à 0 et que les Bastiais avaient le ballon, l'arbitre a arrêté la partie et renvoyé les joueurs au vestiaire après que son arbitre de touche lui a indiqué avoir été la cible de projectiles, notamment "des briquets, de la nourriture et des boissons", selon les images et les informations du diffuseur BeIN Sport.

Cet incident est intervenu quelques minutes après l'exclusion directe du Bastiais Jocelyn Janneh, auteur d'un tacle non maîtrisé sur le Lorientais Julien Ponceau (32e).

Les Corses ont terminé la rencontre à neuf, à la suite de l'exclusion d'Anthony Roncaglia dans les arrêts de jeu. Une double infériorité numérique qui ne les a pas empêchés de glaner le point du match nul (0-0).