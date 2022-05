Football : le FC Annecy de retour en Ligue 2 la saison prochaine après 29 ans d'absence

La Savoie de retour dans le monde professionnel. Après de longues années à naviguer dans les divisions régionales puis nationales, le FC Annecy va retrouver la Ligue 2, 29 ans après l'avoir quitté lors de la saison 1992-1993. Un événement pour le club haut-savoyard, héritier de l'Evian Thonon Gaillard (passé par la Ligue 1 entre 2011 et 2015 mais reparti en régional en 2017), qui s'est concrétisé grâce à une victoire lors de la dernière journée de National, vendredi, face à Sedan (2-0).

Portés par plus de 13 000 personnes au Parc des sports d'Annecy, les Annéciens ont pu s'appuyer sur le doublé de leur joueur phare, l'ancien Niçois Alexy Bosetti, pour concrétiser cette ambition de montée. D'un but salvateur après s'être joué des défenseurs à la 78e minute, il a fait rugir tout le stade avant d'enfoncer le clou, quatre minutes plus tard, en transformant un penalty qu'il avait lui-même obtenu. "C'est tellement dur, la saison est tellement longue. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, c'est incroyable", a réagi, ému, le héros du soir au micro de Canal+.

De la PHR à la Ligue 2 en 9 ans

Reparti en huitième division en 1993 après la relégation sportive en N1, le club alpin aura mis du temps à retrouver les sommets. En 2015, le FC Annecy – qui a retrouvé son nom en 2013 – a amorcé son retour en retrouvant le National 3, après un long purgatoire au niveau régional.

Un championnat qu'ils ont directement remporté avant de stagner, de 2016 à 2019, en National 2. En 2020, les Annéciens ont fini par accéder à la troisième division. Maintenu de justesse lors de la saison 2020-2021, Annecy a franchi le cap espéré cette saison pour se hisser en Ligue 2 en compagnie de Laval, déjà assuré d'être champion avant cette dernière journée. Troisième, Villefranche-Beaujolais disputera le barrage face au 18e de Ligue 2. En bas du classement, Créteil, Boulogne-sur-Mer, Chambly et Bastia-Borgo sont relegués en N2.