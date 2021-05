La Ligue de football professionnel mobilisée contre l'homophobie les 15 et 16 mai

A l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie (le 17 mai), la LFP se mobilise pour la 37e journée de Ligue 1 et Ligue 2.

La 37e journée de Ligue 1 et Ligue 2, qui aura lieu ce week-end, sera l'occasion de sensibiliser à nouveau les acteurs du football professionnel contre l'homophobie, dont la Journée mondiale se tient le lundi 17 mai prochain.

Cette initiative, à travers les réseaux sociaux, met en avant les valeurs d'inclusion et de diversité à transmettre parmi les membres et les supporters de chaque famille du sport professionnel et du football en particulier.