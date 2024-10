"Tout le monde trouvera des solutions pour faire autrement" : les supporters lyonnais opposés à la billetterie nominative voulue par le gouvernement

Une mesure inefficace ? Pour lutter contre les violences et les chants discriminatoires lors des matchs de Ligue 1, les autorités ont décidé de mettre en place une billetterie nominative pour le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais à partir du 31 décembre. Au Groupama Stadium, les supporters lyonnais venus assister au match de Ligue Europa, jeudi 24 octobre entre l'OL et le Besiktas Istanbul (0-1), rejettent la mise en place de cette mesure.

"Je pense qu'en ayant payé notre place, on est libre de la donner à qui on veut", explique un supporter. Un autre s'étonne que ces chants puissent choquer : "Tout ce qui est insultes, pour moi, ça fait partie du foot. On a grandi avec ça. Il ne faut pas tout prendre au premier degré, pour moi, c'est du second degré. Il y a déjà pas mal de temps pour entrer dans le stade. Si on doit venir une heure avant, ça va être compliqué."

"Il y aura plus de faux papiers"

Des incidents ont éclaté jeudi soir après la défaite de Lyon face à l'équipe turque. Les forces de l'ordre sont notamment intervenues pour disperser les supporters de l'OL rassemblés sur le parvis et qui voulaient rentrer dans l'enceinte après la fin du match. Mais cette mesure de places nominatives sera inefficace, estime un autre supporter : "J'ai du mal à croire que des États aussi puissants que les nôtres en Europe ne savent pas contrôler des groupes ultras de 1 000 personnes. Je ne pense pas que mettre des billets nominatifs changera la chose. Tout le monde trouvera des solutions pour faire autrement. Il y aura plus de faux papiers, et plus de façon de contourner le truc."

Cette billetterie nominative, qui est déjà active pour de nombreuses rencontres et dans de nombreux clubs, s'étendra dans un deuxième temps aux autres équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Pour les supporters lyonnais, l'affluence des matchs va baisser avec cette mesure.