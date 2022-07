Tour des clubs de Ligue 1 : Angers, des nouveaux visages et beaucoup d'interrogations

(JOSSELIN CLAIR / LE COURRIER DE L'OUEST via MAXPPP)

Le SCO attaque sa huitième saison d'affilée dans l'élite, la deuxième sous la houlette de Gérald Baticle. Après avoir dégringolé en cours de saison passée jusqu'à craindre pour son maintien, Angers doit composer avec un effectif largement remodelé et une vente annoncée par le président Saïd Chabane mais qui traîne. Tour d'horizon des forces angevines, avant le premier match à Nantes le 7 août à 15 heures.

Le défi : survivre à une vague de départ importante

D'ordinaire stable, l'effectif angevin a été copieusement modifié. Les historiques Vincent Manceau, Romain Thomas, Ismaël Traoré et Thomas Mangani, tous dans l'Anjou depuis la remontée, ou avant, sont partis. Ajoutez les départs des feux follets Jimmy Cabot (Lens), Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad) ou Angelo Fulgini (Mayence), un recrutement essentiellement composé de paris, et vous obtenez un groupe sans réelle certitude.

Le SCO doit-il craindre une relégation ? Il fait partie de ces clubs du "ventre mou" dont le confort pourrait être perturbé par les quatre descentes cette saison. Quatre, c'est aussi le nombre de défenseurs qu'alignera Gérald Baticle chaque match. Exit un 3-5-2 prometteur mais qui s'est vite essoufflé l'an passé, et place à une arrière-garde pleine de recrues et d'inconnues. Deux défaites (contre Brest 2-0 et Séville 6-0) sont venues semer leur lot de questions pour achever une préparation de cinq matchs.

Le joueur à suivre : Azzedine Ounahi aura les clés

Angelo Fulgini parti, le SCO doit se trouver un nouveau meneur de jeu axial. Le prometteur Himad Abdelli est certes arrivé du Havre, mais les clés de l'animation offensive devraient être confiées à Azzedine Ounahi. À 22 ans, le Marocain a signé des débuts époustouflants l'an passé (buteur dès son premier match contre Lyon), mais a peiné à confirmer.

Pour sa deuxième saison en Ligue 1, son rôle de pointe haute du milieu à trois devrait lui conférer une grande liberté créative. Arrivé d'Avranches (National) l'été dernier, il a depuis acquis une expérience internationale – 7 capes – avec le Maroc et devrait être au Mondial.

Le mercato : une équation aux multiples inconnues

Avec dix recrues, le SCO s'est montré actif pour combler les nombreux départs. En dehors de Cédric Hountondji (Clermont) et Adrien Hunou (Minnesota, ex-Rennes), les nouveaux vont découvrir la Ligue 1. Les deux ex-Havrais Yahia Fofana (gardien) et Himad Abdelli (milieu offensif) sont prometteurs, mais devront s'adapter à l'intensité de l'élite. Il en va de même pour Ulrick Eneme-Ella et Abdallah Sima, tous deux prêtés par Brighton, aux références bien maigres.

Le plus gros chantier concerne la défense. Miha Blazic arrive de Ferencvaros (Hongrie) dans l'axe, quand Halid Sabanovic, transfuge de Sarajevo, occupera le flanc droit. Mais là encore, rien ne dit que ces joueurs, jamais confrontés à un championnat de la trempe de la Ligue 1, seront au niveau. Il en va de même pour Ilyes Chetti (Espérance Tunis).

Le XI type :