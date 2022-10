Supporter éborgné à Reims : le policier fait appel de sa condamnation

Le policier, condamné à deux ans de prison avec sursis par la cour d'assises de la Marne le 7 octobre pour avoir éborgné un supporter corse à Reims en 2016, a décidé de faire appel, rapporte France Bleu Champagne-Ardenne lundi 17 octobre.

L'ancien policier de la brigade anti-criminalité (BAC) âgé de 50 ans a été reconnu coupable d'avoir mis un coup de matraque télescopique au supporter du club de football de Bastia, Maxime Beux, entraînant la perte de son œil gauche.

L'incident a eu lieu dans le centre-ville de Reims, alors que la tension était montée entre policiers et supporters, après un match de Ligue 1 remporté par Bastia face à Reims. Le policier, visé par un jet de fumigène, avait poursuivi la victime, qui venait de donner un coup de pied dans sa voiture, avant de la frapper. Le supporter avait ensuite été placé en garde à vue malgré sa blessure et n'avait été pris en charge par les secours qu'une heure plus tard.