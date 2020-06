Reprise des championnats de football : "C'est triste de ne pas avoir de supporters dans les stades", dit Bixente Lizarazu

Le nouveau spécialiste du football et ambassadeur du sport à Radio France s'est exprimé sur la reprise des championnats allemands, italiens, espagnols et anglais dans des stades vides.

Alors que la France ne reprendra pas la saison de football, on joue désormais en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Mais dans des stades vides. "C'est triste, bien sûr. C'est triste de ne pas avoir de supporters dans les stades," s'est désolé vendredi 19 juin Bixente Lizarazu sur franceinfo, pour l'une de ses premières interventions depuis l'annonce officielle de sa nomination à Radio France.

Le champion du monde 1998 attend le retour de l'ambiance dans les stades





"On sait très bien que sur le plan sanitaire, nous ne pouvions pas terminer les championnats avec des supporters dans le stade. Il fallait l'accepter. (...) Je fais partie de ceux qui considèrent que c'est mieux, si les règles sanitaires sont respectées, pour des raisons sportives évidentes d'équité, et pour des raisons évidentes aussi d'économie. Les Allemands ont réussi ce pari", a déclaré Bixente Lizarazu.

Mais l'ancien footballeur qui a joué huit ans au Bayern Munich se désole de la situation actuelle avec des stades vides, "on doit s'adapter à la situation. Ce n'est pas le football que l'on souhaite. Le football que l'on veut quand on est footballeur, c'est d'avoir du monde dans les stades, d'avoir des supporters, d'avoir de l'ambiance. C'est ça qui nous galvanise. Quand on regarde un match de foot, avoir de l'ambiance dans un stade, c'est beaucoup plus beau. On subit tous cette situation."

La saison 2020-2021 du championnat de France de Ligue 1 devrait reprendre le 23 août, mais on ne sait pas si il y aura, ou non, des supporters dans les stades.