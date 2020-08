Report de Marseille-Saint-Etienne : "Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat" de Ligue 1, s'inquiète Claude Puel

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mardi que le match d'ouverture de la Ligue 1 entre Marseille et Saint-Etienne était reporté après la découverte de cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif marseillais.

"Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat", a déclaré l'entraîneur de Saint-Etienne Claude Puel, sur franceinfo mardi 18 août, après l'annonce du report du match Marseille-Saint-Etienne prévu en ouverture du championnat de Ligue 1 en raison de cas de coronavirus dans l'effectif marseillais. Claude Puel a témoigné de son dépit et de son inquiétude pour la suite du championnat : "Ce sont les préconisations sanitaires qui ont été posées. Après, il y a une vraie réflexion pour savoir si ce sont les bonnes." Il ne voit pas "dans ces conditions le championnat se dérouler normalement" car "il n'y aura pas de dates pour reporter systématiquement les matchs et très vite, on se retrouve dans le mur".

Un protocole sanitaire trop strict ?

L'entraîneur de Saint-Etienne, dont l'équipe se fait tester deux fois par semaine, s'est montré désabusé. "Il y a des ligues qui ne détectent que les symptomatiques et ne testent pas le reste. On aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs, déplore-t-il. On peut faire toutes les préconisations et les mesures sanitaires que l'on veut, le virus circule dans toutes les populations. La solution, elle n'est pas là."

C'est un protocole draconien. Si c'est une question de prudence, il faut tout arrêter. Chaque journée, automatiquement il va y avoir des cas.Claude Puel, entraîneur de Saint-Etienneà franceinfo

"Comment manager une équipe, physiquement, mentalement ? Comment faire un championnat tout simplement équitable ?", s'est interrogé Claude Puel. Il a indiqué avoir annoncé le report du match à ses joueurs après la séance d'entraînement : "Tout le monde était plombé. On se prépare pour de la compétition et pas pour faire un match par mois."

Claude Puel considère que face à la pandémie, les acteurs du football français sont pour le moment en "réaction" plus qu'en "anticipation". "On n'a aucun règlement, déplore l'entraîneur. Il y aura une réunion de la Ligue après les deux premiers matchs, en septembre pour évaluer ce qui s'est passé. Mais on y est déjà."